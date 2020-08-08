ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Генпрокуратура хочет забрать у беларусов «Голос». Главное про выборы

08.08.2020 09:56 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Главные выходные этого лета наступили – уже завтра, 9 августа, в Беларуси состоятся выборы. А это значит, что обстановка в стране максимально накалена. По традиции мы собрали для вас все самое важное про президентскую гонку в одной новости: вот, что нужно знать к утру 8 августа. 

Пожалуй, главная новость дня – «намек» на то, что в Беларуси могут заблокировать платформу для альтернативного подсчета голосов на выборах «Голос». Все началось с заявления Лидии Ермошиной. В очередном видеообращении она сказала, что «Голос» организует теневой ЦИК. И что использование платформы представляет опасность как для каждого юзера по отдельности (ведь он передает сервису номер своего телефона, и бог знает, что случится после этого), так и для всего государства в целом. 

Затем, уже в эфире телеканала «Беларусь 1», начальник отдела управления Генеральной прокуратуры Марина Попова, заявила о возможной блокировке платформы, сообщает «Наша нива». «Генеральная пракуратура звярнулася да міністра сувязі і інфарматызацыі з прапановай пры наяўнасці тэхнічнай магчымасці разгледзець пытанне аб абмежаванні дзейнасці сайта-платформы «Голас» на тэрыторыі Беларусі», – сказала Попова. Если платформу действительно заблокируют, будет намного сложнее узнать, как на самом деле распределились голоса беларусов на этих выборах. 

Вчера вечером беларусы устроили спонтанную акцию солидарности: ровно в 19:00 по всему Минску «загудели» машины, а велосипедисты устроили велопробег. И если автомобилисты отделались штрафами, то велосипедистам пришлось убегать от солдат. 

Для одного из велосипедистов после задержания пришлось вызвать скорую. 

«Предварительно известно, что у человека приступ эпилепсии. Сотрудники вызвали скорую. Сейчас он госпитализирован», – рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Другого велосипедиста, Юлии Гагулиной, сломана рука. Вчера вечером она была в 6-й больнице.

Знаете, что на это сказала представитель ГУВД? Что-то вроде «сама виновата»: «Известно, что девушку не задерживали. Предварительное известно, что упала при торможении. Сотрудники милиции доставили в больницу», – сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома. Сама же Юлия рассказала журналистам, что когда она ехала на велосипеде, навстречу выскочил человек в штатском, сказал остановиться, схватил велосипед и девушка упала с него.

Но есть и хорошие новости. 8 августа в 13 крупных городах Беларуси должны пройти бесплатные концерты «За Беларусь» – очевидно, в поддержку действующего президента. Когда стали известны имена беларуских и зарубежных музыкантов, которые выступят на ивентах (например, в Минске это рэперы Tyga и SAINt JHN, в Гомеле – Haddaway, в Витебске – Григорий Лепс и так далее), беларусы бросились писать этим людям в соцсетях, призывая их «не поддерживать диктатуру». И знаете, что случилось? Все артисты отказались от участия и концерты 8 августа отменили. 

А еще даже одиозный певец Виктор Калина отвернулся от Лукашенко. На своей странице во «ВКонтакте» он написал: «Он [Лукашенко] так просто не уйдет, как я полагаю, будет большая беда. Тихановская дала слово провести новые выборы в течение полугода. Я ей верю. Как по мне, лучше [бы] она и оставалась». 

Вы же явно видели, как на провластном мероприятии в Киевском сквере, из-за которого отменили митинг-концерт Тихановской, внезапно включили песню «Перемен» Цоя. Это сделали сотрудники Дворца детей и молодежи Владислав Соколовский и Кирилл Галанов, и получили от власти «наказание» в виде 10 суток ареста. Но беларусы их в беде не бросили и всего за сутки собрали для парней больше 20 000 долларов

Объединенный штаб в лице Светланы Тихановской, Вероники Цепкало и Марии Колесниковой записал собственное послание беларускому народу. Скорее смотрите: 

И еще немного полезной информации от KYKY 

Если выборы-2020 – ваши первые, ну, или вы просто ничего не знаете о том, как нужно вести себя в этот день, обязательно прочитайте нашу простую и четкую инструкцию, как правильно голосовать

Если у вас остались вопросы про голосование на выборах, можете задать их в Telegram-чате «Честных людей»

Если вы всё еще ничего не знаете про платформу «Голос» – пора с ней познакомиться. Кратко: платформу разработала инициатива «Честные люди». После 20.00 9 августа нужно отправить фото своего бюллетеня в чат-боты Viber и Telegram. Это необходимо, чтобы увидеть реальное распределение голосов между кандидатами. При регистрации платформа запросит указать номер телефона – не переживайте из-за этого. Разработчики «Голоса» гарантируют пользователям анонимность и безопасность.

 
Теги: знакомства, Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главные выходные этого лета наступили – уже завтра, 9 августа, в Беларуси состоятся выборы. А это значит, что обстановка в стране максимально накалена. По традиции...
 
Новости дня
Новости разные
 
Абсурд, обожаю: судья увидела, что Василевич не был ни на каком митинге, но его оставили под арестом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
08.08.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика