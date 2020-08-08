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Генпрокуратура хочет забрать у беларусов «Голос». Главное про выборы
Источник материала: KYKY>
Главные выходные этого лета наступили – уже завтра, 9 августа, в Беларуси состоятся выборы. А это значит, что обстановка в стране максимально накалена. По традиции мы собрали для вас все самое важное про президентскую гонку в одной новости: вот, что нужно знать к утру 8 августа.
Пожалуй, главная новость дня – «намек» на то, что в Беларуси могут заблокировать платформу для альтернативного подсчета голосов на выборах «Голос». Все началось с заявления Лидии Ермошиной. В очередном видеообращении она
Затем, уже в эфире телеканала «Беларусь 1», начальник отдела управления Генеральной прокуратуры Марина Попова, заявила о возможной блокировке платформы,
Вчера вечером беларусы устроили спонтанную акцию солидарности: ровно в 19:00 по всему Минску «загудели» машины, а велосипедисты устроили велопробег. И если автомобилисты отделались штрафами, то велосипедистам пришлось убегать от солдат.
Для одного из велосипедистов после задержания пришлось вызвать скорую.
«Предварительно известно, что у человека приступ эпилепсии. Сотрудники вызвали скорую. Сейчас он госпитализирован», –
Другого велосипедиста, Юлии Гагулиной, сломана рука. Вчера вечером она была в 6-й больнице.
Знаете, что на это
Но есть и хорошие новости. 8 августа в 13 крупных городах Беларуси должны пройти бесплатные концерты «За Беларусь» – очевидно, в поддержку действующего президента. Когда стали известны имена беларуских и зарубежных музыкантов, которые выступят на ивентах (например, в Минске это рэперы Tyga и SAINt JHN, в Гомеле – Haddaway, в Витебске – Григорий Лепс и так далее), беларусы бросились писать этим людям в соцсетях, призывая их «не поддерживать диктатуру». И знаете, что случилось? Все артисты
А еще даже одиозный певец Виктор Калина
Вы же явно видели, как на провластном мероприятии в Киевском сквере, из-за которого отменили митинг-концерт Тихановской, внезапно включили песню «Перемен» Цоя. Это сделали сотрудники Дворца детей и молодежи Владислав Соколовский и Кирилл Галанов, и получили от власти «наказание» в виде 10 суток ареста. Но беларусы их в беде не бросили и всего за сутки
Объединенный штаб в лице Светланы Тихановской, Вероники Цепкало и Марии Колесниковой записал собственное послание беларускому народу. Скорее смотрите:
И еще немного полезной информации от KYKY
Если выборы-2020 – ваши первые, ну, или вы просто ничего не знаете о том, как нужно вести себя в этот день, обязательно прочитайте нашу простую и четкую
Если у вас остались вопросы про голосование на выборах, можете задать их в
Если вы всё еще ничего не знаете про платформу «Голос» – пора с ней
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главные выходные этого лета наступили – уже завтра, 9 августа, в Беларуси состоятся выборы. А это значит, что обстановка в стране максимально накалена. По традиции...
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