Генпрокуратура хочет забрать у беларусов «Голос». Главное про выборы

Источник материала: KYKY

Главные выходные этого лета наступили – уже завтра, 9 августа, в Беларуси состоятся выборы. А это значит, что обстановка в стране максимально накалена. По традиции мы собрали для вас все самое важное про президентскую гонку в одной новости: вот, что нужно знать к утру 8 августа.

Пожалуй, главная новость дня – «намек» на то, что в Беларуси могут заблокировать платформу для альтернативного подсчета голосов на выборах «Голос». Все началось с заявления Лидии Ермошиной. В очередном видеообращении она сказала , что «Голос» организует теневой ЦИК. И что использование платформы представляет опасность как для каждого юзера по отдельности (ведь он передает сервису номер своего телефона, и бог знает, что случится после этого), так и для всего государства в целом.

Затем, уже в эфире телеканала «Беларусь 1», начальник отдела управления Генеральной прокуратуры Марина Попова, заявила о возможной блокировке платформы, сообщает «Наша нива». «Генеральная пракуратура звярнулася да міністра сувязі і інфарматызацыі з прапановай пры наяўнасці тэхнічнай магчымасці разгледзець пытанне аб абмежаванні дзейнасці сайта-платформы «Голас» на тэрыторыі Беларусі», – сказала Попова. Если платформу действительно заблокируют, будет намного сложнее узнать, как на самом деле распределились голоса беларусов на этих выборах.

Вчера вечером беларусы устроили спонтанную акцию солидарности: ровно в 19:00 по всему Минску «загудели» машины, а велосипедисты устроили велопробег. И если автомобилисты отделались штрафами, то велосипедистам пришлось убегать от солдат.

Для одного из велосипедистов после задержания пришлось вызвать скорую.

«Предварительно известно, что у человека приступ эпилепсии. Сотрудники вызвали скорую. Сейчас он госпитализирован», – рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Другого велосипедиста, Юлии Гагулиной, сломана рука. Вчера вечером она была в 6-й больнице.

Знаете, что на это сказала представитель ГУВД? Что-то вроде «сама виновата»: «Известно, что девушку не задерживали. Предварительное известно, что упала при торможении. Сотрудники милиции доставили в больницу», – сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома. Сама же Юлия рассказала журналистам, что когда она ехала на велосипеде, навстречу выскочил человек в штатском, сказал остановиться, схватил велосипед и девушка упала с него.

Но есть и хорошие новости. 8 августа в 13 крупных городах Беларуси должны пройти бесплатные концерты «За Беларусь» – очевидно, в поддержку действующего президента. Когда стали известны имена беларуских и зарубежных музыкантов, которые выступят на ивентах (например, в Минске это рэперы Tyga и SAINt JHN, в Гомеле – Haddaway, в Витебске – Григорий Лепс и так далее), беларусы бросились писать этим людям в соцсетях, призывая их «не поддерживать диктатуру». И знаете, что случилось? Все артисты отказались от участия и концерты 8 августа отменили.

А еще даже одиозный певец Виктор Калина отвернулся от Лукашенко. На своей странице во «ВКонтакте» он написал: «Он [Лукашенко] так просто не уйдет, как я полагаю, будет большая беда. Тихановская дала слово провести новые выборы в течение полугода. Я ей верю. Как по мне, лучше [бы] она и оставалась».

Вы же явно видели, как на провластном мероприятии в Киевском сквере, из-за которого отменили митинг-концерт Тихановской, внезапно включили песню «Перемен» Цоя. Это сделали сотрудники Дворца детей и молодежи Владислав Соколовский и Кирилл Галанов, и получили от власти «наказание» в виде 10 суток ареста. Но беларусы их в беде не бросили и всего за сутки собрали для парней больше 20 000 долларов .

Объединенный штаб в лице Светланы Тихановской, Вероники Цепкало и Марии Колесниковой записал собственное послание беларускому народу. Скорее смотрите:

И еще немного полезной информации от KYKY

Если выборы-2020 – ваши первые, ну, или вы просто ничего не знаете о том, как нужно вести себя в этот день, обязательно прочитайте нашу простую и четкую инструкцию, как правильно голосовать .

Если у вас остались вопросы про голосование на выборах, можете задать их в Telegram-чате «Честных людей» .

Если вы всё еще ничего не знаете про платформу «Голос» – пора с ней познакомиться . Кратко: платформу разработала инициатива «Честные люди». После 20.00 9 августа нужно отправить фото своего бюллетеня в чат-боты Viber и Telegram. Это необходимо, чтобы увидеть реальное распределение голосов между кандидатами. При регистрации платформа запросит указать номер телефона – не переживайте из-за этого. Разработчики «Голоса» гарантируют пользователям анонимность и безопасность.