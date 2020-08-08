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Досрочное голосование: ЦИК рапортует о рекордной явке по стране
Источник материала: БДГ
За четыре дня досрочного голосования явка избирателей достигла 32,24%. Правозащитники и независимые наблюдатели сообщают о большом количестве нарушений на участках. В основном – это недопуск аккредитованных наблюдателей.
Об этом сказано в
Согласно официальным данным, самая высокая явка – в Гомельской области, самая низкая – в Минске.
7 августа в ЦИК
Тем временем правозащитники и независимые наблюдатели сообщают о большом количестве нарушений на участках. В основном – это недопуск аккредитованных наблюдателей.
Введенные ЦИК
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За четыре дня досрочного голосования явка избирателей достигла 32,24%. Об этом сказано в отчете Центризбиркома 8 августа.
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