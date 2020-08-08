Досрочное голосование: ЦИК рапортует о рекордной явке по стране

За четыре дня досрочного голосования явка избирателей достигла 32,24%. Правозащитники и независимые наблюдатели сообщают о большом количестве нарушений на участках. В основном – это недопуск аккредитованных наблюдателей.

Об этом сказано в отчете Центризбиркома 8 августа.

Согласно официальным данным, самая высокая явка – в Гомельской области, самая низкая – в Минске.

В Брестской области проголосовало 30,11% избирателей

Витебской – 30,86%

Гомельской – 42,72%

Гродненской – 30,02%

Минской – 29,09%

Могилевской – 37,88%

В Минске – 26,45%.

7 августа в ЦИК сообщили , что количество избирателей по Беларуси, пришедших на досрочное голосование, стало рекордным: за три дня проголосовало 22,47%.

Тем временем правозащитники и независимые наблюдатели сообщают о большом количестве нарушений на участках. В основном – это недопуск аккредитованных наблюдателей.