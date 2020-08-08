ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Досрочное голосование: ЦИК рапортует о рекордной явке по стране

08.08.2020 10:44 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

За четыре дня досрочного голосования явка избирателей достигла 32,24%. Правозащитники и независимые наблюдатели сообщают о большом количестве нарушений на участках. В основном – это недопуск аккредитованных наблюдателей.

Об этом сказано в отчете Центризбиркома 8 августа.

Согласно официальным данным, самая высокая явка – в Гомельской области, самая низкая – в Минске.

  • В Брестской области проголосовало 30,11% избирателей
  • Витебской – 30,86%
  • Гомельской – 42,72%
  • Гродненской – 30,02%
  • Минской – 29,09%
  • Могилевской – 37,88%
  • В Минске – 26,45%.

7 августа в ЦИК сообщили, что количество избирателей по Беларуси, пришедших на досрочное голосование, стало рекордным: за три дня проголосовало 22,47%.

Тем временем правозащитники и независимые наблюдатели сообщают о большом количестве нарушений на участках. В основном – это недопуск аккредитованных наблюдателей.

Введенные ЦИК ограничения для наблюдателей сделали избирательный процесс полностью недоступным для независимого наблюдения и нетранспарентным.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За четыре дня досрочного голосования явка избирателей достигла 32,24%. Об этом сказано в отчете Центризбиркома 8 августа.
 
Новости дня
Новости разные
 
Bentley примет участие в проекте по созданию «революционной» силовой установки для электромобилей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
08.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика