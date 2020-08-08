На контроле развитие личных подсобных хозяйств

Источник материала: Вороновская газета





В нашей стране особое внимание уделяется вопросам развития личных подсобных хозяйств. Так в 2011-2015 годах в республике действовала Программа развития и поддержки личных подсобных хозяйств граждан, в настоящее время ряд мероприятий реализуется в рамках Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 — 2020 годы.

На постоянном контроле в Комитете госконтроля находятся вопросы создания условий для развития производства, а также упреждения фактов бюрократизма, волокиты и непонимания со стороны отдельных чиновников при разрешении насущных проблем граждан.

Комитет участвовал в разрешении проблем жителей села по вопросам выделения земель для выпаса скота, расчетам за сданное молоко и скот, организации сбора молока, оказания на возмездной основе услуг в заготовке кормов для сельскохозяйственных животных, находящихся в собственности граждан, отсутствия организации работ по оказанию платных услуг населению в части проведения полного цикла мероприятий по выращиванию картофеля, других культур и другим вопросам.

За январь-июнь 2020 года в области у населения закуплено 1563 головы крупного рогатого скота, 11336 тонн молока.

Согласно данным статистической отчетности фактов задолженности за поставленные молоко и скот не имеется.

В настоящее время начался сбор урожая как с полей, так и в садах на приусадебных участках.

В целях изучения насущных проблем граждан по данному вопросу

11 августа 2020 года с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов в Комитете государственного контроля Гродненской области по телефонам в г. Гродно (8 0152) 79 88 05, 79 88 06 будет проводиться «горячая линия» на тему «Проблемы в ведении личных подсобных хозяйств».

Жители Гродненской области могут сообщить в Комитет госконтроля об имеющихся проблемах со сдачей выращенного урожая, молодняка скота, организацией закупки молока, обработкой приусадебных участков.

Любой желающий может высказать свое мнение о достаточности принимаемых местными органами власти мер, направленных на создание условий для ведения личных подсобных хозяйств.

Комитет госконтроля Гродненской области.