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На контроле развитие личных подсобных хозяйств
08.08.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В нашей стране особое внимание уделяется вопросам развития личных подсобных хозяйств. Так в 2011-2015 годах в республике действовала Программа развития и поддержки личных подсобных хозяйств граждан, в настоящее время ряд мероприятий реализуется в рамках Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 — 2020 годы.
На постоянном контроле в Комитете госконтроля находятся вопросы создания условий для развития производства, а также упреждения фактов бюрократизма, волокиты и непонимания со стороны отдельных чиновников при разрешении насущных проблем граждан.
Комитет участвовал в разрешении проблем жителей села по вопросам выделения земель для выпаса скота, расчетам за сданное молоко и скот, организации сбора молока, оказания на возмездной основе услуг в заготовке кормов для сельскохозяйственных животных, находящихся в собственности граждан, отсутствия организации работ по оказанию платных услуг населению в части проведения полного цикла мероприятий по выращиванию картофеля, других культур и другим вопросам.
За январь-июнь 2020 года в области у населения закуплено 1563 головы крупного рогатого скота, 11336 тонн молока.
Согласно данным статистической отчетности фактов задолженности за поставленные молоко и скот не имеется.
В настоящее время начался сбор урожая как с полей, так и в садах на приусадебных участках.
В целях изучения насущных проблем граждан по данному вопросу
Жители Гродненской области могут сообщить в Комитет госконтроля об имеющихся проблемах со сдачей выращенного урожая, молодняка скота, организацией закупки молока, обработкой приусадебных участков.
Любой желающий может высказать свое мнение о достаточности принимаемых местными органами власти мер, направленных на создание условий для ведения личных подсобных хозяйств.
Комитет госконтроля Гродненской области.
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В нашей стране особое внимание уделяется вопросам развития личных подсобных хозяйств. Так в 2011-2015 годах в республике действовала Программа развития и поддержки...
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