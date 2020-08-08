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SlutskGorod проведёт прямой эфир с кандидатом в президенты Сергеем Черечнем
08.08.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Мы считаем, что равные возможности у кандидатов в президенты должны быть в том числе и в местной прессе.
SlutskGorod провёл
Беседа с Сергеем Владимировичем пройдёт сегодня в 14:00 в прямом эфире
Напомним, что предвыборная агитация разрешена до дня выборов, 9 августа.
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Беседа с Сергеем Владимировичем пройдёт сегодня в 14:00 в прямом эфире Instagram SlutskGorod. Наши подписчики увидят честное интервью без монтажа и склеек, сами смогут принять...
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