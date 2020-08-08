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SlutskGorod проведёт прямой эфир с кандидатом в президенты Сергеем Черечнем

08.08.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

SlutskGorod проведёт прямой эфир с кандидатом в президенты Сергеем Черечнем

    Фото: @svcherechen в Instagram

Мы считаем, что равные возможности у кандидатов в президенты должны быть в том числе и в местной прессе.

SlutskGorod провёл интервью с Андреем Дмитриевым в ходе его встречи со слуцкими избирателями. Представитель Светланы Тихановской сослалась на сильную занятость кандидата, к тому же митинг в Слуцке не состоялся. Анна Канопацкая пока не ответила на сообщения и звонки. А пресс-секретарь Сергея Черечня оперативно организовала нам онлайн-встречу с кандидатом.

Беседа с Сергеем Владимировичем пройдёт сегодня в 14:00 в прямом эфире Instagram SlutskGorod. Наши подписчики увидят честное интервью без монтажа и склеек, сами смогут принять участие в беседе и задать вопросы кандидату.

Напомним, что предвыборная агитация разрешена до дня выборов, 9 августа.

К 14:00 заходите в Instagram по ссылке https://www.instagram.com/slutskgorod/ и смотрите интервью с кандидатов в президенты Сергеем Черечнем. Для тех, кто не сможет посмотреть онлайн, запись будет сохранена в IGTV SlutskGorod.


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Беседа с Сергеем Владимировичем пройдёт сегодня в 14:00 в прямом эфире Instagram SlutskGorod. Наши подписчики увидят честное интервью без монтажа и склеек, сами смогут принять...
 
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