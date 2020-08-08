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Четыре человека стали жертвами оползня в Южной Корее

08.08.2020 12:47 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Четыре человека стали жертвами оползня в Южной Корее

Четыре человека погибли в результате схождения оползня в Республике Корея. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

Стихийное бедствие произошло вечером 7 августа в уезде Коксон, расположенном в 400 км. от Сеула. Под землей оказались пять жилых домов. в близлежащую школу было эвакуировано около 30 жителей.

Оползень был спровоцирован обрушившимися на страну проливными дождями, жертвами которых стали 16 человек. В безопасные районы были эвакуированы более 1,6 тыс. человек. Ливни также спровоцировали паводки, из-за которых были затоплены или повреждены порядка 5 тыс. зданий. Также затоплено более 8 тыс. га сельхозугодий, перекрыто движение по некоторым железнодорожным и автомобильным магистралям.

Фото: Yonhap

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Четыре человека погибли в результате схождения оползня в Республике Корея. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap. Стихийное бедствие произошло вечером...
 
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