|
Четыре человека стали жертвами оползня в Южной Корее
Источник материала: ОНТ
Четыре человека погибли в результате схождения оползня в Республике Корея. Об этом
Стихийное бедствие произошло вечером 7 августа в уезде Коксон, расположенном в 400 км. от Сеула. Под землей оказались пять жилых домов. в близлежащую школу было эвакуировано около 30 жителей.
Оползень был спровоцирован обрушившимися на страну проливными дождями, жертвами которых стали 16 человек. В безопасные районы были эвакуированы более 1,6 тыс. человек. Ливни также спровоцировали паводки, из-за которых были затоплены или повреждены порядка 5 тыс. зданий. Также затоплено более 8 тыс. га сельхозугодий, перекрыто движение по некоторым железнодорожным и автомобильным магистралям.
Фото: Yonhap
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четыре человека погибли в результате схождения оползня в Республике Корея. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap. Стихийное бедствие произошло вечером...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)