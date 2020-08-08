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В Гомельской области число досрочно проголосовавших перевалило за 40%
Источник материала: Mlife
По информации ЦИК, Гомельская область с большим отрывом лидирует по числу досрочно проголосовавших, здесь уже свой выбор сделали 42,72% избирателей.
На втором месте Могилёвская область с 37,88% досрочно проголосовавших избирателей. В остальных регионах цифры примерно равны: Витебская область — 30,86% проголосовавших, Брестская область — 30,11%, Гродненская область — 30,02%, Минская область — 29,09%.
Меньше всех досрочно проголосовали в Минске. Там избирательные бюллетени получили 26,45% избирателей.
Стоит отметить, что независимые наблюдатели не согласны с официальными данными ЦИК. Они повсеместно сообщают о значительном завышении явки в протоколах комиссий.
Выборы президента состоятся 9 августа.
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