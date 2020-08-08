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«Свой выбор мы делаем на избирательном участке». Председатель райисполкома Геннадий Шатуев проголосовал досрочно

08.08.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Сегодня, 8 августа, – последний день досрочного голосования, старт которому был дан во вторник, 4 августа. На избирательном участке №2, расположенном в районном Центре культуры и народного творчества, свой голос за кандидата в Президенты отдал председатель Кореличского райисполкома Геннадий Шатуев.

«Свой выбор мы делаем на избирательном участке». Председатель райисполкома Геннадий Шатуев проголосовал досрочно

– На мой взгляд, досрочное голосование очень удобно для избирателей, – отметил Геннадий Шатуев. – День выборов приходится на выходной, а у каждого из нас на этот день могут быть запланированы какие-то важные дела, которые мы не успеваем сделать в течение рабочей недели. К тому же сейчас для хлеборобов страны, в том числе Гродненщины и Кореличчины, очень важная и ответственная пора. Мы убираем хлеб, и погода нам благоприятствует. В Кореличском районе убрано 69% площадей зерновых и зернобобовых культур. Аграрии района готовятся к посевной озимых культур, проводится вспашка под сев.

«Свой выбор мы делаем на избирательном участке». Председатель райисполкома Геннадий Шатуев проголосовал досрочно

По словам председателя райисполкома, прийти на избирательный участок – значит выполнить свой гражданский долг. У каждого должна быть активная позиция. Только здесь, на избирательном участке, мы можем сделать свой выбор, отдав голос за того или иного кандидата в Президента.

Мы голосуем за сильную, процветающую, независимую Беларусь, за наше будущее, будущее подрастающего поколения.

Семья Валерия и Инны Мороз решила проголосовать досрочно. На избирательном участке №2 их ждали теплые слова и символический подарок от РО РОО «Белорусский союз женщин».

«Свой выбор мы делаем на избирательном участке». Председатель райисполкома Геннадий Шатуев проголосовал досрочно

– Акция «Голосуем всей семьей» впервые была проведена по инициативе Гродненской областной организации ОО «БСЖ». Затем к ней присоединились другие областные организации, и она стала республиканской, – рассказывает начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, председатель РО РОО «БСЖ» Инна Санчук. – Сегодня мы вручили семье мешочек с зерном первого урожая, как символ благополучия и процветания. Ведь общественная организация «Белорусский союз женщин» хотела бы сохранить мир и стабильность, чтобы наш дети спокойно ходили в школу и получали знания. Ведь для каждый мамы нет ничего дороже мира и спокойствия как на земле, так и в каждой семье. И у членов Гродненской областной организации РОО «БСЖ» есть многоговорящий лозунг: «За мир не только на земле, а в каждом доме и семье».

«Свой выбор мы делаем на избирательном участке». Председатель райисполкома Геннадий Шатуев проголосовал досрочно

В свою очередь семья Валерия и Инны поблагодарила председателя районной организации РОО «БСЖ» Инну Санчук за такое внимание и отметила, что действительно выборы для них – это семейная традиция.

Оксана ЯНУШ

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Сегодня, 8 августа, – последний день досрочного голосования, старт которому был дан во вторник, 4 августа. На избирательном участке №2,
 
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