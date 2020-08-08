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4 стильные ошибки женщин после 30, которые превратят в «тётю»

08.08.2020 13:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

4 стильные ошибки женщин после 30, которые превратят в «тётю»

Если, прочитав дюнную статью, вы пришли к выводу, что не совершаете эти 4 популярные ошибки, то, скорее всего, вы выглядите не только стильно, но и очень молодо. 

1. Надевать джинсы с низкой посадкой

Сегодняшние 30-летние девушки росли на кумирах из нулевых, которые надевали короткие обтягивающие топы и облегающие джинсы c низкой посадкой. Зачастую именно по данным деталям можно определить возраст девушки. Для того, чтобы ваш образ выглядел более современно и трендово, отдавайте предпочтение джинсам классического кроя на высокой или средней посадке.


2. Надевать украшения из полимерной глины

Ещё один признак той эпохи – это украшения из полимерной глины. Когда-то в нулевых их можно было приобрести на ярмарках, где продавали свои товары рукодельницы. Но дело в том, что они беспощадно портят ваш стиль и выдают ваш возраст. 


3. Надевать вульгарные фасоны платьев

Мини-платье с вырезом до пупка смотрится на взрослой женщине неуместно и вульгарно. Такая одежда может очень сильно испортить нам репутацию. Если вы считаете, что нужно надевать только юбки до колена, то это не выход. Просто постарайтесь делать акцент на чём-то одном. Или оголить живот, или подчеркнуть декольте, или показать длинные ноги. 


4. Стразы на одежде 

Стразы на одежде уже почти у всех вызывают ощущение вульгарности с налётом старины. На сегодняшний день в моде минимализм. Если вам сложно ориентироваться в современных тенденциях, то развивайте в себе насмотренность. 



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Если, прочитав дюнную статью, вы пришли к выводу, что не совершаете эти 4 популярные ошибки, то, скорее всего, вы выглядите не только стильно, но и очень молодо.  1....
 
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