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Евро достиг 2,99 рубля, а доллар - 2,56 рубля. Какие курсы валют установили в обменниках
Источник материала: Tut.by
Курс евро в некоторых обменниках достиг отметки 2,99 рубля, а доллар — 2,56 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили банки.
Выше всего курс продажи банком евро — 2,99 рубля (некоторые обменники Идея Банка), а ниже всего — 2,93 рубля (Беларусбанк).
Выгоднее всего сдавать евро в Идея Банке — 2,906 рубля.
Выше всего курс продажи банком доллара — 2,56 рубля (Идея Банк), ниже всего — 2,41 рубля (БПС-Сбербанк).
Сдавать американскую валюту выгоднее всего в Идея Банке — 2,48 рубля.
Если вы столкнулись с тем, что в каком-то из обменников, отделений банка не нашли валюту или белорусские рубли, а также столкнулись с очередями, то напишите, пожалуйста, нам на e-mail: bobkov@tutby.com,
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Курс евро в некоторых обменниках достиг отметки 2,99 рубля, а доллар - 2,56 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили банки.
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