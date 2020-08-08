Евро достиг 2,99 рубля, а доллар - 2,56 рубля. Какие курсы валют установили в обменниках

Источник материала: Tut.by

Курс евро в некоторых обменниках достиг отметки 2,99 рубля, а доллар — 2,56 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили банки.

Выше всего курс продажи банком евро — 2,99 рубля (некоторые обменники Идея Банка), а ниже всего — 2,93 рубля (Беларусбанк).

Выгоднее всего сдавать евро в Идея Банке — 2,906 рубля.

Выше всего курс продажи банком доллара — 2,56 рубля (Идея Банк), ниже всего — 2,41 рубля (БПС-Сбербанк).

Сдавать американскую валюту выгоднее всего в Идея Банке — 2,48 рубля.

Если вы столкнулись с тем, что в каком-то из обменников, отделений банка не нашли валюту или белорусские рубли, а также столкнулись с очередями, то напишите, пожалуйста, нам на e-mail: bobkov@tutby.com, в Фейсбуке или в Телеграм Bobkov_tut