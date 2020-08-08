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Более 60 человек числятся пропавшими без вести после взрыва в Бейруте

08.08.2020 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Более 60 человек числятся пропавшими без вести после взрыва в Бейруте

Более 60 жителей столицы Ливана города Бейрут числятся пропавшими без вести после прогремевшего вечером 4 августа взрыва 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минздрава страны.

Согласно данным ведомства, число жертв взрыва увеличилось до 15 человек. При этом личности 25 человек так и не удалось установить. Кроме того, сообщается о 60 пропавших без вести.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. Его причиной стала детонация 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, хранившейся без соблюдения необходимых мер безопасности. Взрывная волна стала причиной разрушений по всему городу: обрушились фасады нескольких зданий, повреждены расположенные неподалеку от эпицентра взрыва жилые дома и офисы, пострадало более 5 тыс. человек. Сам порт оказался полностью уничтожен, из-за чего все направляющиеся в столицу страны корабли пришлось перенаправить в порт Триполи.

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

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Более 60 жителей столицы Ливана города Бейрут числятся пропавшими без вести после прогремевшего вечером 4 августа взрыва 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры. Об...
 
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