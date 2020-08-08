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Более 60 человек числятся пропавшими без вести после взрыва в Бейруте
Источник материала: ОНТ
Более 60 жителей столицы Ливана города Бейрут числятся пропавшими без вести после прогремевшего вечером 4 августа взрыва 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры. Об этом
Согласно данным ведомства, число жертв взрыва увеличилось до 15 человек. При этом личности 25 человек так и не удалось установить. Кроме того, сообщается о 60 пропавших без вести.
Напомним, 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. Его причиной стала детонация 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, хранившейся без соблюдения необходимых мер безопасности. Взрывная волна стала причиной разрушений по всему городу: обрушились фасады нескольких зданий, повреждены расположенные неподалеку от эпицентра взрыва жилые дома и офисы, пострадало более 5 тыс. человек. Сам порт оказался полностью уничтожен, из-за чего все направляющиеся в столицу страны корабли пришлось перенаправить в порт Триполи.
Фото: Максим Григорьев / ТАСС
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Более 60 жителей столицы Ливана города Бейрут числятся пропавшими без вести после прогремевшего вечером 4 августа взрыва 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры. Об...
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