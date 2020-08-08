В Жабинке LADA насмерть сбила велосипедиста

Источник материала: ОНТ

ДТП со смертельным исходом произошло накануне днем в Жабинке. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ УВД Брестского облисполкома.







Авария произошла около 16 часов. Водитель LADA 1959 года рождения, ехали по ул. Родниковой. При повороте на ул. Пригородную он совершил наезд на велосипедиста 1950 года рождения, ехавшего по обочине во встречном направлении. От полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

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