Девушка пообещала за 1000 лайков сфотографироваться на выпускной альбом в образе Шрека. И не обманула

Источник материала: СТВ

Девушка предложила пользователям соцсетей обмен. Они должны поставить под её публикацией тысячу лайков, а она взамен сфотографируется на выпускной альбом в образе хорошо всем знакомого огра.

«Мне кажется очень смешным разрисовать своё лицо зелёным и сделать шречьи ушки, но моим одноклассникам это явно не понравится. 1000, и я пойму, что оно того стоит», – написала Лэривэйн на своей странице в Twitter 19 мая.



Фото: vk.com/darling95

Пользователи решили обеспечить девушке незабываемый день – публикация набрала более 7 тысяч «нравится». К всеобщей радости, Лэривэйн оказалась человеком, который держит своё слово.



Фото: twitter.com/larywen

«Я вас ненавижу. Зачем вы это лайкали?» – спросила девушка, показывая обещанные фотографии.



Фото: twitter.com/larywen

Пользователи соцсетей посмеялись, но заверили, что Лэривэйн лучше всех получилась на снимке. Кроме того, комментаторы отметили, что Шрек из девушки получился очень даже симпатичный.