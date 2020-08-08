|
Девушка пообещала за 1000 лайков сфотографироваться на выпускной альбом в образе Шрека. И не обманула
Источник материала: СТВ
Девушка предложила пользователям соцсетей обмен. Они должны поставить под её публикацией тысячу лайков, а она взамен сфотографируется на выпускной альбом в образе хорошо всем знакомого огра.
«Мне кажется очень смешным разрисовать своё лицо зелёным и сделать шречьи ушки, но моим одноклассникам это явно не понравится. 1000, и я пойму, что оно того стоит», –
Пользователи решили обеспечить девушке незабываемый день – публикация набрала более 7 тысяч «нравится». К всеобщей радости, Лэривэйн оказалась человеком, который держит своё слово.
«Я вас ненавижу. Зачем вы это лайкали?» –
Пользователи соцсетей посмеялись, но заверили, что Лэривэйн лучше всех получилась на снимке. Кроме того, комментаторы отметили, что Шрек из девушки получился очень даже симпатичный.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девушка пообещала за 1000 лайков сфотографироваться на выпускной альбом в образе Шрека. И не обманула
Девушка предложила пользователям соцсетей обмен. Они должны поставить под её публикацией тысячу лайков, а она взамен сфотографируется на выпускной альбом в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)