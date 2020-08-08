Семейный экипаж Плешковых

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Уборка зерновых в Дубровенском районе в самом разгаре. Каждый комбайнер имеет перед собой задачу — будь она определена руководителем хозяйства на старте уборочной кампании или поста­влена лично перед собой, однако планам зачастую препятствует ряд факторов, не зависящих от человека. В этом случае важно рядом иметь надежное плечо, особенно, если это плечо родного человека. Именно такой поддержкой заручился комбайнер ОАО «Восток-Чирино» Леонид Плешков, который работает в тандеме с сыном Александром уже более четырех лет.

Леонид Дмитриевич родом из д.Чирино, работает в хозяйстве уже порядка 18 лет, выполняя различного рода работы в зависимости от сезона. Сейчас, в период уборочной зерновых и зернобобовых культур сын Александр существенно облегчает труд отца и обеспечивает себе финансовую независимость от бюджета родителей. Работая с отцом с 14 лет, сын перенял необходимые практические навыки, которые позволили успешно поступить в Смольянский аграрный колледж на специальность «агрономия» и преуспевать в предметах, каса­ющихся строения техники.

Особый интерес питает юноша к большим машинам. Леонид Дмитриевич знакомил сына с миром сельхозтехники практически с детства. Когда папа работает на огромном относительно маленького ребенка «Кировце», немудрено, что впечатления от такого зрелища откладываются в памяти на всю жизнь, а в данном случае проложили путь в профессию. Так, по мере взросления, Александр узнавал все больше, а помогать отцу получалось еще лучше.

Семейный экипаж сформировался после получения нового комбайна 4 года назад. Леонид Дмитриевич выдвинул предложение руководству по поводу приема на работу своего сына под личную ответ­ственность, ведь, как говорит комбайнер, — своя рубашка ближе к телу. На что руководство предприя­тия дало согласие. Теперь ОАО «Восток-­Чирино» может рассчитывать на пополнение в штате, как минимум, на одного молодого квалифицированного и трудолюбивого работника в лице Александра Плешкова, который в следующем году закончит колледж и приедет в хозяйство по распределению.

За время работы вместе у экипажа выработался порядок разделения обязанностей, поэтому спорных моментов, по словам отца и сына, не возникает. Александр, несмотря на юный возраст, легко справляется с поставленными задачами. На трудности партнеры смотрят с оптимизмом, а проблемы всегда решают вместе.

На эту уборочную кампанию семейный экипаж ставит перед собой цель — намолотить 1500 тонн. Желаем Леониду Дмитриевичу и Александру ее достичь, а руководителям хозяйств — больше семейных династий, ведь они служат залогом стабильности в развитии отрасли за счет преемственности ценного опыта и любви к труду.

Анна ХАДКЕВИЧ