Лукашенко рассчитывает, что урожай в этом году составит 10,5 млн т зерна

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что в этом году урожай зерна с учетом кукурузы составит 10,5 млн т. Об этом глава государства заявил сегодня, посещая с рабочей поездкой Минский район, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как доложил Президенту министр сельского хозяйства Иван Крупко, на сегодняшний день уже убрано примерно 61% площадей, получено почти 6 млн т зерна. Средняя урожайность составляет 38,2 ц/га (плюс 6,1% к уровню 2019 года). По его словам, урожай зерновых колосовых ожидается на уровне 8,2-8,3 млн т, рапса — 800 тыс. т.





Александр Лукашенко добавил, что необходимо еще убрать 1,5 млн т кукурузы. В сумме урожай составит 10,5 млн т зерна. «Это то, что я от вас всегда требую. Если мы выйдем на 10,5 (это более тонны на человека у нас получится), больше никогда в будущем не надо. Этого на данном этапе достаточно для страны, для того, чтобы накормить скот и отчасти обеспечить БНБК (Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. — Прим. БЕЛТА). Конечно, она купит зерна за пределами страны, но желательно, чтобы мы его произвели. И мы это можем сделать. Поэтому уровень этого года надо достичь — 10,5 млн т, и на будущее достаточно. Но ниже нельзя опускаться при любых погодных условиях», — подчеркнул глава государства.

Также Президент считает, что надо буквально на несколько процентов поднять урожай рапса и сократить затраты на его возделывание. «Рапс — это деньги. Нужна пропаганда рапсового масла. Рапс — это лекарство, особенно у нас. Мы продаем по всему миру, а сами сидим на подсолнечном масле. Надо покупать свое, если мы хотим быть здоровыми», — сказал он.





По словам Александра Лукашенко, уборка зерновых колосовых должна закончиться в течение трех дней. При этом глава государства отметил, что техники в хозяйствах хватает. Он подчеркнул, что она нуждается в бережной эксплуатации, тогда и прослужит дольше. «Не может комбайн эксплуатироваться менее 11-12 лет. Естественно, хорошие хозяева сохранят его и на 15 лет, как это за пределами нашей страны», — заявил Президент. Он отметил, что хотел бы еще раз посмотреть комбайн «Гомсельмаша» GS2124, который два года назад уже испытывал на полях ОАО «Александрийское» в Шкловском районе. «В Гродненской области у нас появился парень-пятитысячник. Но он на «Джон Дире». Мы должны пять тысяч и на своем комбайне выдать. Поэтому мне надо посмотреть последний вариант этого комбайна», — пояснил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также поинтересовался, с какими проблемами сталкиваются аграрии в нынешнюю уборочную кампанию. «Убрать сегодня 8 млн т зерновых колосовых и 1 млн т рапса — это уже для нас не задача и не проблема. У нас вся уборка еще впереди: и кукуруза, и травы, и свекла, картофель. Море уборки. Поэтому, какие вы видите проблемы или что-то вызывает опасения?» — спросил он.

По словам министра, главная сложность заключается в обеспечении хозяйств топливом. «Надо немножко помочь с отсрочкой платежа по топливу. Больше проблем нет. Все работают с настроением, урожай есть», — сказал Иван Крупко.





Глава государства поручил Администрации Президента проработать возможные варианты поддержки. «Надо посчитать, посмотреть. Если мы уж решили помочь, то надо вовремя помочь, чтобы мы не затягивали. Если есть возможность, давайте поможем», — поручил Президент. Замглавы Администрации Дмитрий Крутой ответил, что варианты поддержки прорабатываются, определенные схемы уже есть.

В Минском районе глава государства посетил ОАО «Гастелловское». Ему доложили о ходе уборочной кампании в стране и регионе. Затем Александр Лукашенко ознакомился с уборкой поля озимой пшеницы.

ОАО «Гастелловское» занимается производством молока, выращиванием мяса крупного рогатого скота, зерновых культур, рапса, сахарной свеклы, картофеля. Дойное стадо расположено на четырех животноводческих объектах: МТК «Канютичи», МТФ «Канютичи», ПМТФ «Канютичи», МТК «Скориничи». Общая земельная площадь составляет 4 тыс. га.

За январь-июнь темп роста валовой продукции на предприятии в сопоставимых ценах составил более 110% к аналогичному периоду 2019 года. Выручка хозяйства превысила Br11,2 млн, получено чистой прибыли Br2 млн. Рентабельность по предприятию в целом составляет 25,7%. В ОАО «Гастелловское» работают 225 человек, средняя зарплата здесь почти Br1,4 тыс.-0-