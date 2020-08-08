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Александр Лукашенко: «В Минске некоторые пивко посасывают на скамейке, потом возбудились, побегали, опять сели, выпили»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 8 августа Президент ознакомился с ходом уборочной кампании в Минском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2020 году уборочная совпала с главной политической кампанией года. Но убрать сегодня хлеб – первостепенная задача.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Александр Лукашенко: «В Минске некоторые пивко посасывают на скамейке, потом возбудились, побегали, опять сели, выпили»
Новости Беларуси. 8 августа Президент ознакомился с ходом уборочной кампании в Минском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2020 году уборочная...
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