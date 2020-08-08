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Александр Лукашенко: «В Минске некоторые пивко посасывают на скамейке, потом возбудились, побегали, опять сели, выпили»

08.08.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 8 августа Президент ознакомился с ходом уборочной кампании в Минском районе,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко: «В Минске некоторые пивко посасывают на скамейке, потом возбудились, побегали, опять сели, выпили»

В 2020 году уборочная совпала с главной политической кампанией года. Но убрать сегодня хлеб – первостепенная задача.

Александр Лукашенко: «В Минске некоторые пивко посасывают на скамейке, потом возбудились, побегали, опять сели, выпили»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У тебя нормальная ситуация? Ну, в деревне люди работают, им что выборы, что не выборы. Это у нас там, в Минске, некоторые пивко посасывают на скамейке, потом возбудились, побегали, опять сели, выпили. Это, конечно, не для крестьян. Ну, такая наша судьба. 

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 8 августа Президент ознакомился с ходом уборочной кампании в Минском районе,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  В 2020 году уборочная...
 
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