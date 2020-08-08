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Названа опасность одноразовых линз
Источник материала: ОНТ
При неправильном использовании одноразовых линз есть риски повредить структуру глаза, а это приведет к болезненным состояниям,
Профессор рассказал о простых правилах, которые позволят избежать проблем с глазами: нужно снимать линзы перед сном и регулярно их менять, иначе может развиться эрозия роговицы, которую придется лечить.
Алексей Егоров:
При длительном использовании контактная линза вызывает изменения со стороны переднего отрезка глаза. Очень отдаленно это можно сравнить с мозолями на ногах, но только по эффекту, а не проявлению. С самим глазом также происходят изменения на клеточном уровне: в роговицу прорастают сосуды.
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При неправильном использовании одноразовых линз есть риски повредить структуру глаза, а это приведет к болезненным состояниям, сообщает агентство «Москва» со...
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