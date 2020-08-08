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Названа опасность одноразовых линз

08.08.2020 14:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названа опасность одноразовых линз

При неправильном использовании одноразовых линз есть риски повредить структуру глаза, а это приведет к болезненным состояниям, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заведующего офтальмологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн №2 Московского департамента здравоохранения, профессора Алексея Егорова.

Профессор рассказал о простых правилах, которые позволят избежать проблем с глазами: нужно снимать линзы перед сном и регулярно их менять, иначе может развиться эрозия роговицы, которую придется лечить.

Алексей Егоров:

При длительном использовании контактная линза вызывает изменения со стороны переднего отрезка глаза. Очень отдаленно это можно сравнить с мозолями на ногах, но только по эффекту, а не проявлению. С самим глазом также происходят изменения на клеточном уровне: в роговицу прорастают сосуды.

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При неправильном использовании одноразовых линз есть риски повредить структуру глаза, а это приведет к болезненным состояниям, сообщает агентство «Москва» со...
 
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