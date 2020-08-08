Полный кавалер ордена Трудовой Славы, Почетный гражданин Кировского района Людмила Полевич проголосовала за мирную, счастливую Беларусь

Источник материала: Кировец



Полный кавалер ордена Трудовой Славы, Почетный гражданин Кировского района Людмила Никифоровна Полевич досрочно проголосовала на Мышковичском участке для голосования №7, который расположен в местном сельском Доме культуры. Она сказала, что отдала свой голос за мирную, счастливую Беларусь, ее дальнейшее процветание.





Людмила Никифоровна отметила: «Главное, что над нами – мирное небо, это, прежде всего, заслуга руководства нашего государства. О сохранении мира, стабильности говорил Президент Александр Григорьевич Лукашенко, обращаясь недавно с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Я уверена, что так и будет, если мы, белорусы, будем думать и вместе заботиться о будущем нашей страны.

В Беларуси, в том числе на Кировщине, живут трудолюбивые, старательные люди, которые приумножают успехи, достигнутые общими усилиями. Немало среди них и представителей моего родного хозяйства – ОАО «Рассвет им. К.П.Орловского» – я этим горжусь!

Выборы Президента – серьезное, ответственное событие, от которого многое зависит в дальнейшей жизни, считаю, что все избиратели должны принять в них участие.

Фото Максима МИКЕШИНА.