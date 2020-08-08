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Полный кавалер ордена Трудовой Славы, Почетный гражданин Кировского района Людмила Полевич проголосовала за мирную, счастливую Беларусь

08.08.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Полный кавалер ордена Трудовой Славы, Почетный гражданин Кировского района Людмила Полевич проголосовала за мирную, счастливую Беларусь
Полный кавалер ордена Трудовой Славы, Почетный гражданин Кировского района Людмила Никифоровна Полевич досрочно проголосовала на Мышковичском участке для голосования №7, который расположен в местном сельском Доме культуры. Она сказала, что отдала свой голос за мирную, счастливую Беларусь, ее дальнейшее процветание.
Полный кавалер ордена Трудовой Славы, Почетный гражданин Кировского района Людмила Полевич проголосовала за мирную, счастливую Беларусь

Людмила Никифоровна отметила: «Главное, что над нами – мирное небо, это, прежде всего, заслуга руководства нашего государства. О сохранении мира, стабильности говорил Президент Александр Григорьевич Лукашенко, обращаясь недавно с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Я уверена, что так и будет, если мы, белорусы, будем думать и вместе заботиться о будущем нашей страны.

В Беларуси, в том числе на Кировщине, живут трудолюбивые, старательные люди, которые приумножают успехи, достигнутые общими усилиями. Немало среди них и представителей моего родного хозяйства – ОАО «Рассвет им. К.П.Орловского» – я этим горжусь!

Выборы Президента – серьезное, ответственное событие, от которого многое зависит в дальнейшей жизни, считаю, что все избиратели должны принять в них участие.

Фото Максима МИКЕШИНА.

 
 
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Полный кавалер ордена Трудовой Славы, Почетный гражданин Кировского района Людмила Никифоровна Полевич досрочно проголосовала на Мышковичском участке...
 
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