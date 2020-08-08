С 8 августа открыта охота на водоплавающую дичь

Источник материала: Полымя

С 8 августа по 13 декабря 2020 г. разрешена охота на дичь водоплавающую (кроме гусей) и болотную, перепела, вальдшнепа, вяхиря, голубя сизого (животные любого пола и возраста) в светлое время суток, ружейным способом (гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов снаряженных дробью); охотничьи собаки (все группы кроме гончих и борзых), с похода, из засады, с подъезда с маломерных судов (без двигателя или с неработающим двигателем), а также безружейным способом – при помощи ловчих птиц.





Кроме этого, с 8 августа по 13 декабря 2020 г. открывается охота (по охотничьим путевкам к разрешению на добычу животных) на тетерева (животные любого пола и возраста), кроме старок (самок, водящих выводок молодых птиц) в светлое время суток ружейным способом (гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных дробью) с подхода только с охотничьими собаками (легавые, спаниели, ретриверы).

Также напоминаем, что в соответствии с ч. 1 ст. 15.37 КоАП Республики Беларусь осуществление охоты в запрещенных местах, в запретное время, запрещенными орудиями, либо запрещенными способами влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин (б.в. — 27 рублей) с конфискацией ружей, других орудий охоты и иных предметов, явившихся орудием либо средством совершения указанного нарушения, или без конфискации и с лишением специального права.

Уважаемые любители активного отдыха, соблюдайте Правила, и охота для вас превратится в прекрасное времяпровождение. Ни пуха, вам ни пера!

Максим ЛАГУТА,

заместитель начальника Новогрудской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира