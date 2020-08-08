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Заканчивается досрочное голосование

08.08.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Заканчивается досрочное голосование

Заканчивается досрочное голосование

Все, кто хотел проголосовать заранее, могли это сделать. Впереди – основной день голосования. И каждый сделает свой выбор.

Заканчивается досрочное голосование

Заканчивается досрочное голосование

 
 
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Заканчивается досрочное голосование Все, кто хотел проголосовать заранее, могли это сделать. Впереди – основной день голосования. И каждый сделает свой
 
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