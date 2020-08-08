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Во время пандемии белорусы стали получать больше денег из-за границы. Из каких стран приходят переводы
Источник материала: Tut.by
Количество денежных переводов, полученных из-за границы, во втором квартале этого года выросло,
Во втором квартале белорусы получили из-за границы 74 миллиона 405,7 тысячи долларов. По сравнению с первым кварталом эта сумма выросла на 6 миллионов 581,6 тысяч долларов (тогда она составляла 67 миллионов 824,2 тысячи долларов). Выросла не только общая сумма полученных переводов, но и средняя сумма одного перевода: с 243,76 доллара в первом квартале до 269,37 доллара во втором.
Сумма денежных переводов, отправленных из Беларуси за границу, во втором квартале составила 49 миллионов 914,5 тысячи долларов (в первом квартале — 37 миллиона 619,2 тысячи). Средняя сумма одного перевода составила 413,44 доллара (в первом квартале — 327,54 доллара).
Во втором квартале года больше всего переводов пришло в Беларусь из России — 23,7 миллиона долларов. Второе место заняла США (11,2 миллиона долларов), третье — Туркменистан (4,3 миллиона). Польша, одно из популярных направлений для белорусских гастарбайтеров, оказалась на восьмом месте, оттуда во втором квартале было переведено 1,6 миллиона долларов. А Литва и Чехия в топ-10 вообще не попали. Из них переводами пришло 680 тысяч и 358 тысяч долларов соответственно.
По сравнению с первым кварталом количество переводов из таких стран, как Россия, США, Германия, выросло довольно ощутимо. Но из некоторых стран переводов наоборот стало меньше. Например, сумма переводов из Узбекистана уменьшилась с 1 миллиона 162 тысяч до 794 тысяч долларов, из Ливана — с 1 миллиона 755 тысяч до 946 тысяч, из Таиланда — с 77,5 до до 29,9 тысяч.
Также во втором квартале значительно выросло количество переводов, отправленных внутри страны. Если в первом квартале общая сумма полученных переводов составила 782,4 тысячи долларов в эквиваленте, то во втором — 1 миллион 228,5 тысяч.
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Во время пандемии белорусы стали получать больше денег из-за границы. Из каких стран приходят переводы
Суммы переводов за границу и внутри страны тоже выросли.
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