Во время пандемии белорусы стали получать больше денег из-за границы. Из каких стран приходят переводы

Источник материала: Tut.by

Количество денежных переводов, полученных из-за границы, во втором квартале этого года выросло, сообщает Нацбанк. Их общая сумма составила 74 миллиона 405,7 тысячи долларов. Больше всего переводов белорусы получают из России.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В статистике Нацбанка учитываются только переводы, сделанные через международные системы денежных переводов Western Union, Юнистрим, Золотая корона, Money Gram, BLIZKO, Contact, Колибри, Faster, Ria Money Transfer.

Во втором квартале белорусы получили из-за границы 74 миллиона 405,7 тысячи долларов. По сравнению с первым кварталом эта сумма выросла на 6 миллионов 581,6 тысяч долларов (тогда она составляла 67 миллионов 824,2 тысячи долларов). Выросла не только общая сумма полученных переводов, но и средняя сумма одного перевода: с 243,76 доллара в первом квартале до 269,37 доллара во втором.

Сумма денежных переводов, отправленных из Беларуси за границу, во втором квартале составила 49 миллионов 914,5 тысячи долларов (в первом квартале — 37 миллиона 619,2 тысячи). Средняя сумма одного перевода составила 413,44 доллара (в первом квартале — 327,54 доллара).

Во втором квартале года больше всего переводов пришло в Беларусь из России — 23,7 миллиона долларов. Второе место заняла США (11,2 миллиона долларов), третье — Туркменистан (4,3 миллиона). Польша, одно из популярных направлений для белорусских гастарбайтеров, оказалась на восьмом месте, оттуда во втором квартале было переведено 1,6 миллиона долларов. А Литва и Чехия в топ-10 вообще не попали. Из них переводами пришло 680 тысяч и 358 тысяч долларов соответственно.

По сравнению с первым кварталом количество переводов из таких стран, как Россия, США, Германия, выросло довольно ощутимо. Но из некоторых стран переводов наоборот стало меньше. Например, сумма переводов из Узбекистана уменьшилась с 1 миллиона 162 тысяч до 794 тысяч долларов, из Ливана — с 1 миллиона 755 тысяч до 946 тысяч, из Таиланда — с 77,5 до до 29,9 тысяч.

Также во втором квартале значительно выросло количество переводов, отправленных внутри страны. Если в первом квартале общая сумма полученных переводов составила 782,4 тысячи долларов в эквиваленте, то во втором — 1 миллион 228,5 тысяч.