«Это образец межрегионального медицинского центра». В Островце открыли современную центральную районную больницу

Источник материала: Вороновская газета





Первая очередь строительства центральной районной клинической больницы в Островце завершилась в январе этого года. Тогда в палатах клиники появились первые пациенты.









Сегодня крупный межрегиональный медицинский центр на 382 койки полностью готов к работе. Всего в больнице открыто 16 отделений, в том числе 8 межрайонных и 3 межобластных. Поздравить жителей района и медицинских работников со знаменательным событием приехали председатель облисполкома Владимир Кравцов, министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник, начальник главного управления здравоохранения облисполкома Елена Кроткова, председатель Островецкого райисполкома Игорь Шалудин, генеральный директор ОАО «Гроднопромстрой» Абдулвагаб Вагабов и другие почетные гости.









— Островец — один из самых динамично развивающихся городов страны, — отметил Владимир Кравцов. — Только в ближайшем будущем по нашим прогнозам здесь будет не менее 25 000 жителей. Мы учитывали этот момент, когда разрабатывали план развития города. Новая больница позволит получать качественную и доступную медицинскую помощь не только жителям Островецкого района. Это своего рода образец межрегионального медицинского центра, который стал частью масштабной республиканской программы. В нашем регионе создано четыре таких опорных центра, где сосредоточены современное оборудование и высококлассные кадры — в Гродно, Островце, Лиде и Волковыске.













В новой больнице открыты межобластные отделения кардиологии, лучевой диагностики, рентгеноэндоваскулярной хирургии. Работают неврологическое, терапевтическое, хирургическое, гинекологическое, инфекционное, патологоанатомическое отделения, центр трансфузиологии и перинатальный центр второго уровня. В будущем планируется создать межрайонное отделение «Брак и семья», где медики смогут помогать парам, страдающим от бесплодия, и отделение ранней диагностики злокачественных новообразований.









Медицинскую помощь в больнице, на строительство и оборудование которой, к слову, затрачено порядка 127 миллионов рублей, будут оказывать не только жителям Островецкого, но и других районов Гродненской, Минской и Витебской областей. Планируется, что охват пациентов составит порядка 130 000.





— Концепция создания в регионах опорных медицинских центров реализуется в нашей стране на протяжении года, — подчеркнул министр здравоохранения Владимир Караник. — За это время, к примеру, за пределами столицы и крупных областных городов было открыто 10 центров рентгеноэндоваскулярной хирургии, и работа эта будет продолжена по всей стране.

Ангиограф, аппараты КТ и МРТ, современный операционно-реанимационный блок — сегодня новая больница в Островце, говорят, не уступает по оснащенности даже крупным столичным медцентрам.

— Комплексная система медицинской помощи в клинике построена на своевременной диагностике, качественном лечении и реабилитации, — рассказал главный врач больницы Владимир Можейко. — Сегодня мы готовы выполнять те же оперативные вмешательства, что и крупные медицинские учреждения в больших городах. Это однозначно сделает врачебную помощь в регионе доступнее и поможет добиться хороших демографических показателей.







Владимир Можейко обратил внимание, что за последние два года на работу в больницу пришли 160 молодых специалистов. Старшие коллеги с радостью делятся опытом, но возможность профессионального роста не единственный фактор, который заставляет молодых ребят закрепляться на первом рабочем месте. В Островце медработников стараются обеспечить жильем: местом в общежитии или арендной квартирой. К слову, совсем недавно в городе завершилось строительство многоквартирного арендного дома для работников социальной сферы. Новоселье там справили в том числе молодые врачи, фельдшеры и медсестры.









Во врачебной практике есть понятие «золотого часа», когда в экстренной ситуации главное — оказать помощь вовремя. Именно поэтому создание опорных медицинских центров по всей стране — одна из приоритетных задач. Высокие гости поблагодарили всех, кто участвовал в строительстве новой больницы, и высказали надежду, что она станет показательным примером качества и доступности медицины в регионах.





















































Анна РАДЮК

Фото: Артема ТУРЛАЯ

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