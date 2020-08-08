|
Как легко отмыть ванну? Понадобятся сахар и хорошо знакомый фрукт
Источник материала: СТВ
Женщина рассказала, как легко вымыть ванну без использования химических средств. В качестве бонуса прилагается приятный аромат.
Пользовательница TikTok под ником Aligrams3
Сначала нужно ополоснуть ванну. Затем фрукт разрезается на две половины, мякоть которых посыпается сахаром. Далее нужно просто провести грейпфрутом по всей ванне, а в местах с застарелыми пятнами на фрукт нужно немного надавливать, чтобы появлялся сок.
После этой процедуры нужно ещё раз ополоснуть ванну водой. Теперь можно наслаждаться не только белизной резервуара, но и приятным цитрусовым запахом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина рассказала, как легко вымыть ванну без использования химических средств. В качестве бонуса прилагается приятный аромат. Пользовательница TikTok под ником...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)