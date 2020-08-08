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Александр Лукашенко о помощи хозяйствам топливом: чтобы не затягивали, чтобы Турчин не приходил, на колени не вставал и не выпрашивал

08.08.2020 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Глава государства рассчитывает на 10,5 миллионов тонн зерна в 2020 году, ориентирует на выращивание рапса и требует бережливого отношения к технике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко о помощи хозяйствам топливом: чтобы не затягивали, чтобы Турчин не приходил, на колени не вставал и не выпрашивал

8 августа Президент ознакомился с ходом уборочной кампании в Минском районе. Александр Лукашенко посетил хозяйство «Гастелловское». 2020-й выдался урожайным: таких показателей белорусские аграрии еще не достигали. Технологиям помогла природа – солнечные дни способствуют уборочной. В трех областях уже намолотили более чем миллион тонн зерна, а впереди еще лучшие поля и уборка кукурузы на зерно. Данные позволяют сделать калькуляцию будущего урожая. Хватит и для внутренних нужд, и для экспорта.

Александр Лукашенко о помощи хозяйствам топливом: чтобы не затягивали, чтобы Турчин не приходил, на колени не вставал и не выпрашивал

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
8 200 колосовых, 800 тысяч рапса – это уже 9 миллионов. И 1,5 миллиона мы планируем получить кукурузы. Это 10,5 – это то, что я от вас всегда требую. Если мы выйдем на 10,5 (это больше тонны на человека у нас получится), больше никогда в будущем не надо. 10,5 на этом этапе достаточно для страны, для того, чтобы накормить скот и отчасти обеспечить БНБК (Белорусская национальная биотехнологическая корпорация – прим. ред.), мы же строим новое технологичное производство. Им, я считаю, 0,8-1 миллион надо будет хлеба.

Александр Лукашенко о помощи хозяйствам топливом: чтобы не затягивали, чтобы Турчин не приходил, на колени не вставал и не выпрашивал

Конечно, они купят это зерно за пределами страны. Но желательно, чтобы мы его произвели, и мы можем это сделать. Поэтому уровня этого года надо достичь – 10,5 миллионов тонн – и на будущее достаточно. Но ниже нельзя опускаться при любых погодных условиях.

Александр Лукашенко о помощи хозяйствам топливом: чтобы не затягивали, чтобы Турчин не приходил, на колени не вставал и не выпрашивал

Среди новых задач – увеличить урожайность рапса. Культура рентабельная, а рапсовое масло полезно для организма. Беларусь экспортирует этот товар, но надо прежде всего найти применение на внутреннем рынке.

Александр Лукашенко о помощи хозяйствам топливом: чтобы не затягивали, чтобы Турчин не приходил, на колени не вставал и не выпрашивал

Среди актуальных и горячих тем уборочной – обеспеченность топливом. Решение принято прямо в поле.

Александр Лукашенко о помощи хозяйствам топливом: чтобы не затягивали, чтобы Турчин не приходил, на колени не вставал и не выпрашивал

– Какие у нас сегодня проблемы по уборке? Убрать сегодня зерновые, колосовые 8 миллионов и рапса миллион тонн – это уже для нас не задача и не проблема. У нас уборка вся еще впереди: у нас и кукуруза, у нас и травы третий укос, у нас еще и свеклы 4 с лишним миллиона тонн, наверное, будет (а может 5), картофель еще. Море уборки. Наиважнейшая сейчас задача озимые посеять.
– Самый главный вопрос сейчас – то, что мы разговаривали: немножко помочь с отсрочкой платежа по топливу.
– Что еще? Топливо – странно: вроде продаем, финансовые лучшие показатели, а топлива у вас не хватает.
– Закладываем в посевную семена, удобрения.
– В чем? Или вы мудрите?

Александр Лукашенко о помощи хозяйствам топливом: чтобы не затягивали, чтобы Турчин не приходил, на колени не вставал и не выпрашивал

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Не мудрим. В принципе, мы сегодня в области работаем. Конечно, чтобы какой-то нам был страховочный вариант, было бы неплохо. Вдруг какие-то сбои будут.

Александр Лукашенко о помощи хозяйствам топливом: чтобы не затягивали, чтобы Турчин не приходил, на колени не вставал и не выпрашивал

Александр Лукашенко:
Хорошо, надо посчитать, посмотреть. Доложите, чтобы это было… если мы уж решили помочь, то надо вовремя помочь. Чтобы мы не затягивали, чтобы Турчин не приходил, на колени не вставал и не выпрашивал там ложку дегтя этого. Если есть возможность, давайте поможем.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Александр Турчин

 
 
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Новости Беларуси. Глава государства рассчитывает на 10,5 миллионов тонн зерна в 2020 году, ориентирует на выращивание рапса и требует бережливого отношения к технике,...
 
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