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Александр Лукашенко о помощи хозяйствам топливом: чтобы не затягивали, чтобы Турчин не приходил, на колени не вставал и не выпрашивал
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Глава государства рассчитывает на 10,5 миллионов тонн зерна в 2020 году, ориентирует на выращивание рапса и требует бережливого отношения к технике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
8 августа Президент ознакомился с ходом уборочной кампании в Минском районе. Александр Лукашенко посетил хозяйство «Гастелловское». 2020-й выдался урожайным: таких показателей белорусские аграрии еще не достигали. Технологиям помогла природа – солнечные дни способствуют уборочной. В трех областях уже намолотили более чем миллион тонн зерна, а впереди еще лучшие поля и уборка кукурузы на зерно. Данные позволяют сделать калькуляцию будущего урожая. Хватит и для внутренних нужд, и для экспорта.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Конечно, они купят это зерно за пределами страны. Но желательно, чтобы мы его произвели, и мы можем это сделать. Поэтому уровня этого года надо достичь – 10,5 миллионов тонн – и на будущее достаточно. Но ниже нельзя опускаться при любых погодных условиях.
Среди новых задач – увеличить урожайность рапса. Культура рентабельная, а рапсовое масло полезно для организма. Беларусь экспортирует этот товар, но надо прежде всего найти применение на внутреннем рынке.
Среди актуальных и горячих тем уборочной – обеспеченность топливом. Решение принято прямо в поле.
– Какие у нас сегодня проблемы по уборке? Убрать сегодня зерновые, колосовые 8 миллионов и рапса миллион тонн – это уже для нас не задача и не проблема. У нас уборка вся еще впереди: у нас и кукуруза, у нас и травы третий укос, у нас еще и свеклы 4 с лишним миллиона тонн, наверное, будет (а может 5), картофель еще. Море уборки. Наиважнейшая сейчас задача озимые посеять.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Александр Лукашенко:
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Александр Лукашенко о помощи хозяйствам топливом: чтобы не затягивали, чтобы Турчин не приходил, на колени не вставал и не выпрашивал
Новости Беларуси. Глава государства рассчитывает на 10,5 миллионов тонн зерна в 2020 году, ориентирует на выращивание рапса и требует бережливого отношения к технике,...
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