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Президент Беларуси о сельхозтехнике: «Не может комбайн эксплуатироваться меньше 11-12 лет»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 8 августа Президент ознакомился с ходом уборочной кампании в Минском районе. Александр Лукашенко посетил хозяйство «Гастелловское», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: «В Минске некоторые пивко посасывают на скамейке, потом возбудились, побегали, опять сели, выпили»
По мнению Президента, ещё несколько дней активной работы и хлеборобы придут к финишу. Техники хватает.
Президент поинтересовался судьбой чудо-комбайна GS2124. Два года его испытывали на полях «Александрийского» в Шкловском районе. Образец требует некоторых доработок.
В целом к технике необходимо относиться бережнее.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. 8 августа Президент ознакомился с ходом уборочной кампании в Минском районе. Александр Лукашенко посетил хозяйство «Гастелловское», сообщили в...
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