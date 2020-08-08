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Президент Беларуси о сельхозтехнике: «Не может комбайн эксплуатироваться меньше 11-12 лет»

08.08.2020 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 8 августа Президент ознакомился с ходом уборочной кампании в Минском районе. Александр Лукашенко посетил  хозяйство «Гастелловское», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «В Минске некоторые пивко посасывают на скамейке, потом возбудились, побегали, опять сели, выпили»

Президент Беларуси о сельхозтехнике: «Не может комбайн эксплуатироваться меньше 11-12 лет»

По мнению Президента, ещё несколько дней активной работы и хлеборобы придут к финишу. Техники хватает.

Александр Лукашенко о помощи хозяйствам топливом: чтобы не затягивали, чтобы Турчин не приходил, на колени не вставал и не выпрашивал

Президент поинтересовался судьбой чудо-комбайна GS2124. Два года его испытывали на полях «Александрийского» в Шкловском районе. Образец требует некоторых доработок.

Александр Лукашенко испытал новый суперкомбайн «Палессе GS2124»

В целом к технике необходимо относиться бережнее.      

Президент Беларуси о сельхозтехнике: «Не может комбайн эксплуатироваться меньше 11-12 лет»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не может комбайн эксплуатироваться меньше 11-12 лет. Очень дорогая техника. Надо сделать все, чтобы жизнь комбайна была 11-12 лет. Ну и, естественно, хорошие хозяева сохранят его и на 15 лет. Это наша задача  найти хороших, толковых ребят, где бы они ни были по стране, и отдать им комбайн в руки.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 8 августа Президент ознакомился с ходом уборочной кампании в Минском районе. Александр Лукашенко посетил  хозяйство «Гастелловское», сообщили в...
 
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