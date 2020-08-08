Новый аквариум с 30 тыс. рыб открылся в Тайване

Источник материала: ОНТ

В Тайване для посетителей открылся новый аквариум, один из самых больших в мире.

Похвастаться есть чем – коллекция насчитывает 30 тыс. рыб, черепах, медуз. Гости комплекса могут в деталях рассмотреть их мерцание или даже пообедать с пингвинами. Чтобы создать безопасные условия для посетителей, на входе пока все-таки будут измерять температуру, но, это временные меры. Ожидается, что за первый год работ увидеть красивую подводную жизнь смогут более 1,5 млн туристов.

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