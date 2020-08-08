|
В Украине археологи вытащили из реки древнюю лодку
Источник материала: ОНТ
В Житомирской области (Украина) археологи обнаружили редкий артефакт – созданную еще древлянами лодку. Об этом
Практически целую древнюю лодку вытащили из реки Уборть в Олевском районе Житомирской области. Эксперты заключили, что такая лодка использовалась в качестве торгового и военного транспорта. Девятиметровое судно вмещало в себя до семи человек.
Находка помещена в местный краеведческий музей.
Фото: Житомирский областной туристический информационный центр
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Житомирской области (Украина) археологи обнаружили редкий артефакт – созданную еще древлянами лодку. Об этом сообщает Житомирский областной туристический...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)