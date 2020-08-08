В Украине археологи вытащили из реки древнюю лодку

Источник материала: ОНТ

В Житомирской области (Украина) археологи обнаружили редкий артефакт – созданную еще древлянами лодку. Об этом сообщает Житомирский областной туристический информационный центр.

Практически целую древнюю лодку вытащили из реки Уборть в Олевском районе Житомирской области. Эксперты заключили, что такая лодка использовалась в качестве торгового и военного транспорта. Девятиметровое судно вмещало в себя до семи человек.

Находка помещена в местный краеведческий музей.

Фото: Житомирский областной туристический информационный центр

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