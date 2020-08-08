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Матч за Суперкубок страны по футболу прошел в России

08.08.2020 17:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Матч за Суперкубок страны по футболу прошел в России

В России прошёл матч за Суперкубок страны по футболу.

В поединке за трофей встречались чемпион и обладатель Кубка России «Зенит» из Санкт-Петербурга и серебряный призёр прошлого первенства московский «Локомотив». На 14-й минуте счёт открыл нападающий Артем Дзюба. А после перерыва Магомед Оздоев увеличил преимущество «Зенита». На 72-й минуте хорватский легионер «Локомотива» Ведран Чорлука сократил отставание, однако больше мячей забито не было – 2:1 в пользу «Зенита». Таким образом, футболисты питерского клуба в пятый раз стали обладателями российского Суперкубка.

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В России прошёл матч за Суперкубок страны по футболу. В поединке за трофей встречались чемпион и обладатель Кубка России «Зенит» из Санкт-Петербурга и серебряный...
 
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