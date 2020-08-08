Футбольная Лига чемпионов: стали известны очередные участники четвертьфинальной стадии

Источник материала: ОНТ

Тем временем, стали известны очередные участники четвертьфинальной стадии футбольной Лиги чемпионов.

В ответном матче 1/8 финала «Манчестер Сити» обыграл мадридский «Реал» со счётом 2:1. Первая встреча в Испании завершилась с таким же результатом. Соперником «Манчестера» в четвертьфинале будет «Лион», одолевший по сумме двух матчей итальянский «Ювентус». На своем поле французская команда выиграла со счетом 1:0, а в Турине уступила 1:2, но благодаря голу, забитому на чужом поле, прошла дальше. Ещё две ответные встречи 1/8 финала пройдут сегодня: сыграют «Бавария» и «Челси» (первый матч завершился со счётом 3:0 в пользу мюнхенцев), а «Барселона» встретится с «Наполи» – ранее команды сыграли вничью – 1:1.

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