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Инцидент с «замертво упавшим» велосипедистом прокомментировали в МВД

08.08.2020 17:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Инцидент с «замертво упавшим» велосипедистом прокомментировали в МВД

Министерство внутренних дел разоблачает распространяемые в Сети фейки. Официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале прокомментировала информацию о «замертво упавшем» велосипедисте.

Чемоданова сообщает, что вечером 7 августа участвовавший в несанкционированных мероприятиях велосипедист был остановлен правоохранителями. Ему внезапно стало плохо. Мужчина лежал у проезжей части, на место оперативно прибыли медики. Велосипедисту сделали укол, его увезли на скорой.

В больнице мужчина заявил, что с ним все хорошо, и ушел в неизвестном направлении.

Также пресс-секретарь МВД прокомментировала информацию об избиении задержанных 6 августа в Киевском сквере звукорежиссеров, сорвавших «санкционированный органами исполнительной власти семейный праздник». В Сети появились заявления о том, что парни были задержаны и якобы избиты правоохранителями.

Фото: БЕЛТА

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Министерство внутренних дел разоблачает распространяемые в Сети фейки. Официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале...
 
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