|
Инцидент с «замертво упавшим» велосипедистом прокомментировали в МВД
Источник материала: ОНТ
Министерство внутренних дел разоблачает распространяемые в Сети фейки. Официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале
Чемоданова сообщает, что вечером 7 августа участвовавший в несанкционированных мероприятиях велосипедист был остановлен правоохранителями. Ему внезапно стало плохо. Мужчина лежал у проезжей части, на место оперативно прибыли медики. Велосипедисту сделали укол, его увезли на скорой.
В больнице мужчина заявил, что с ним все хорошо, и ушел в неизвестном направлении.
Также пресс-секретарь МВД прокомментировала информацию об избиении задержанных 6 августа в Киевском сквере звукорежиссеров, сорвавших «санкционированный органами исполнительной власти семейный праздник». В Сети появились заявления о том, что парни были задержаны и якобы избиты правоохранителями.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство внутренних дел разоблачает распространяемые в Сети фейки. Официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)