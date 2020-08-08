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Кандидат Сергей Черечень ответил на вопросы SlutskGorod
08.08.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Про независимое наблюдение, пенсионную реформу, популизм, свободу слова, возможность силового сценария и честность при сдаче подписей.
Кандидат в президенты Сергей Черечень в прямом эфире на страничке
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Про независимое наблюдение, пенсионную реформу, популизм, свободу слова, возможность силового сценария и честность при сдаче подписей. Кандидат в президенты...
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