Источник материала: Новости Волковыска

Платформа «Честные люди» проанализировала явку на досрочном голосовании в среду, 6 августа, по 721 избирательным участкам по всей Беларуси.

Суммарная явка по данным участковых комиссий за третий день досрочного голосования на них составила 89 439 избирателей. Наблюдатели платформы насчитали на этих участках за день 45 613 человек.

При этом на 174 участках из 721 явка по данным комиссии и наблюдателей полностью сошлась.





Также сообщается, что сегодня утром задержано уже 7 человек, причем некоторые из них не успели приступить к работе наблюдателей. Представители инициативы отмечают, что достаточных оснований для этого не было, но в качестве одной из причин было озвучено, что представителей инициативы задержали по заявлению председателя УИК.

Общее количество задержанных наблюдателей за 5 дней досрочного голосования составляет около 50 человек, десять из которых отпустили, а десятерым присудили сутки. По поводу остальных задержанных информация уточняется.

За все время досрочного голосования аккредитации лишили более 110 наблюдателей. Всего под эгидой «Честных людей» аккредитованы около 5,2 тыс. наблюдателей. Они работают на почти 1000 участков.