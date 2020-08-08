Перепись создает коллективный портрет всей страны

Светлана Щирая

Начальник Главного статистического управления области





– В Беларуси соблюдается принцип периодичности проведения переписи, принятый мировым сообществом, – один раз в десять лет. Нынешняя стала уже третьей в истории суверенной Беларуси. Масштабная общереспубликанская кампания стартовала в начале октября, и на протяжении 27 дней только в Гродненской области в переписи населения были задействованы почти 1,4 тысячи человек. Эти люди по крупицам собирали информацию, которая ляжет в основу фактической демографической картины страны.

С экранов телевизоров, страниц печатных изданий и в интернете жителям области не раз напоминали о важности общереспубликанской кампании. Она прошла под девизом «Взгляд на настоящее – шаг в будущее», который очень точно определяет главную задачу переписи: создать коллективный портрет страны, который в ближайшие годы будет во многом определять экономическую, социальную, демографическую, семейную политику государства.

Начиная с 4 октября, принять участие в переписи жители Принеманья могли в интернете или напрямую – пообщавшись с переписчиком на стационарных участках. Кроме того, в нынешнем году на многих предприятиях и в организациях области работали мобильные стационарные участки. Многие отмечали такой вариант прохождения переписи очень удобным уже хотя бы потому, что по ходу самостоятельного заполнения анкеты у людей нередко возникали вопросы, получить ответы на которые проще и быстрее всего при личном общении с переписчиком.

Значительная часть населения Беларуси, в том числе жители Гродненской области, отдала предпочтение самой мобильной возможности участия в общереспубликанской кампании –интернету. С первых дней переписи населения не пустовали и стационарные участки. Их списки были опубликованы на страницах «Гродзенскай праўды», на республиканском и региональном сайтах органов государственной статистики и местных органов управления. А также размещены на досках объявлений в поликлиниках, объектах торговли, отделениях связи и других местах массового посещения.

21 октября стало началом еще одного этапа. Вплоть до 31 октября переписчики посещали квартиры жителей принеманского края и проводили опрос на дому.

Несмотря на то, что официально кампания закончилась в конце октября, с 1 по 6 ноября в городах области переписным персоналом проводился контрольный обход помещений с охватом 10% адресов на каждом переписном участке. Такой контрольный обход адресов позволил удостовериться в качестве проведенныхопросов и дать оценку степени охвата населения при проведении переписи.

Главным новшеством нынешней переписи населения стало использование цифровых технологий. Работали на стационарных участках и отправлялись в «гости» к респондентам переписчики с планшетами в руках. Вся собранная информация автоматически аккумулировалась на сервере Белстата. Опрос был автоматизирован, что позволило ускорить процесс ввода данных и обеспечить более высокое качество заполнения переписных листов за счет подключения контролей.

Этап сбора информации позади, но впереди не менее сложный – ее систематизация и анализ. Первые данные по итогам переписи с ответом на главный вопрос «Сколько же нас?» – будут доступны уже в феврале 2020 года. Ознакомиться с итоговыми данными о численности населения по полу, возрасту, национальности, языку, образованию и прочему можно будет в сентябре 2020 года.