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Пикет в поддержку Светланы Тихановской в Калинковичах закончился хороводом

08.08.2020 — Разное | Калiнкавiцкiя навiны  
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Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны

Предвыборный пикет в поддержку кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской в Калинковичах был намечен на 2 августа. Время – с 9 утра до 12 часов дня.

В городском парке культуры и отдыха (а именно здесь должна была состояться встреча с представителями кандидата, так как сама она в это время находилась в другом регионе, далеко от места события) первые сторонники кандидата стали собираться за полчаса до начала пикета. Это были мозыряне, ельчане, наровлянцы и светлогорцы, которые приехали заранее. Лишь после 9 утра стали подтягиваться и калинковичане.

Пикет в поддержку Светланы Тихановской в Калинковичах закончился хороводом

Интерес к событию понятен. Последнее время тема президентских выборов не сходит с уст у людей разных возрастов и социального положения. На работе и дома, в общественных местах и в приватных разговорах все только и делают, что обсуждают предстоящее событие. В чем нет ничего удивительного – 9 августа граждане Беларуси должны будут определить, по какому пути и в каком направлении двигаться дальше.

Первыми к микрофону подошли парень и девушка, которые, по всей видимости, выступали в роли аниматоров. Они бросили в толпу несколько призывных фраз и предложили свободный микрофон, чтобы каждый мог подойти и высказаться. А пока очередной желающий собирался с мыслями, через колонки на всю мощь транслировали призывные песни.

Пикет в поддержку Светланы Тихановской в Калинковичах закончился хороводом

О чем и как нужно говорить, ясно стало сразу: приветствовалось всё, что было против действующей власти. Под раздачу попали и БРСМ, и милиция, и профсоюзы, и система образования, и медицина. В общем, все у нас плохо, и все надо менять. На что – никто и словом не обмолвился. Да и вообще, какой-то конкретной программы действий кандидата в президенты Светланы Тихановской на митинге не озвучили. Разве что – она не собиралась баллотироваться в президенты, а вступила в избирательную гонку ради того, чтобы освободить мужа и через полгода провести новые выборы (вероятнее всего, в пользу все того же мужа).

По поводу выступавших. Их было немного – всего несколько человек. В основном, приезжие. Представлялись военными пенсионерами, студентами и просто пенсионерами. Судя по речам, к микрофону подходили те, кто недополучил внимания к своей персоне. Например, старшеклассник одной из городских школ, получивший «раскрутку» благодаря районной пионерской организации. Или многодетная мать, удостоенная ордена Матери и денежной выплаты к нему в размере пяти прожиточных минимумов.

Закончился пикет хороводом. Его водили под песню, в которой звучал призыв разрушить стены. А вот какие стены? Не совсем понятно. По этому поводу вспомнил бабушку-соседку, которая когда-то говорила: «Добра там, дзе нас няма, а куды мы пасунем, і там усё папсуем». Это значит, что проблема всегда внутри человека, и куда бы он ни поехал, что бы он ни делал, ему будет всё не так и не то.

Пикет в поддержку Светланы Тихановской в Калинковичах закончился хороводом

Впрочем, на пикете спорных заявлений, которые легко опровергнуть, было предостаточно.

Хотелось бы указать вот на что: пикет собрал порядка 600 человек. Ради справедливости скажем, что калинковичан среди них было не более половины. При том что население нашего района около 60 тысяч человек, это просто мелочь. Остальные – аниматоры, которые кочуют из города в город с одними и теми же «житейскими историями».

Калинковичане оказались рассудительнее, их на мякине не проведешь, не обманешь хороводами и пустыми обещаниями.

Александр СУПРУНОВСКИЙ

 
 
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Предвыборный пикет в поддержку кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской в Калинковичах был намечен на 2 августа. Время –
 
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