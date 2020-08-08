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Мининформ начал раздавать предупреждения и даже заблокировал один из сайтов

08.08.2020 20:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Новостной интернет-ресурс Агентства финансовых новостей заблокирован по решению Министерства информации.

Мининформ начал раздавать предупреждения и даже заблокировал один из сайтов

"Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь о средствах массовой информации", — говорится в сообщении, которое открывается при попытке войти на главную страницу afn.by.

О причинах блокировки не известно.

Сегодня же Мининформ потребовал от сайта nn.by удалить материал о ситуации на избирательном участке № 6 в Боровлянах (Минский район), где независимый наблюдатель сделал фото вброшенной в урну для голосования пачки бюллетеней. Мининформ дал два часа на удаление материала с сайта.

Накануне, 7 августа, Мининформ вынес письменное предупреждение порталу tut.by за материал от 5 августа. В нем рассказывалось о нарушениях, зафиксированных наблюдателями, которые не попали в число тех, кому разрешено находиться на избирательных участках. В тексте был также комментарий Центризбиркома. Наблюдатель Александр Якубовский, аккредитованный на 19-м участке в поселке Смиловичи Червенского района Минской области, рассказал о своих подсчетах (пришел 21 избиратель против указанных в протоколе 164), отметив, что на участке он находился с момента опечатывания урны и до конца дня. Министерство считает информацию о времени нахождения наблюдателя на участке не соответствующей действительности.

 
Теги: Новости
 
 
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