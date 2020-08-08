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Зашли на прямой эфир: в Великобритании сняли необычный прогноз погоды с коровами

08.08.2020 20:56 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Зашли на прямой эфир: в Великобритании сняли необычный прогноз погоды с коровами

Необычный случай произошел во время прямого эфира в программе «Доброе утро, Британия» с Лаурой Тобин. Видео загрузили в Twitter.


Корреспондент решила разнообразить «картинку» к новостям о погоде и провести прямой эфир на фоне живописного поля. Совместно с коллегой, отвечавшим за видео, они выехали за город. Женщина вышла в прямой эфир, но тут к людям решило присоединиться стадо местных коров.

Одна из них громко мычала, а потом подошла почти вплотную, едва не уронив видеокамеру. Это вызвало бурный смех у ведущих и зрителей, видео быстро набрало десятки тысяч просмотров в интернете.

 

Фото: NickyPe, pixabay

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Необычный случай произошел во время прямого эфира в программе «Доброе утро, Британия» с Лаурой Тобин. Видео загрузили в Twitter. Корреспондент решила разнообразить...
 
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