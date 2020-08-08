В социально-экономическом развитии района наметилась положительная тенденция

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны





Районный исполнительный комитет на очередном своем заседании 23 июля рассмотрел итоги социально-экономического развития района за 1-е полугодие текущего года. Заместитель председателя райисполкома Наталья Прохорова, которая курирует экономику, доложила, что

по итогам работы за январь-июнь 2020 года в районе обеспечено выполнение 6 показателей прогноза социально-экономического развития: экспорт товаров – 140,4 % (прогноз – 102,5 %); прямые иностранные инвестиции на чистой основе – 5026,7 тыс. долл. США (прогноз – 600 тыс. долл. США); ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов – 12112 кв. м (60,9 % от годового задания); количество многодетных семей, для которых планируется ввод в эксплуатацию жилых помещений – 76 семей (задание на год – 75);энергосбережение – минус 4 % (задание – минус 2,5 %); снижение уровня затрат на производство продукции (работ, услуг) – минус 1,1 % а (норматив – минус 0,5 %).

Однако, не выполнены показатели по: экспорту услуг – 95,7 % (прогноз – 101,8 %); количеству трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за счет создания новых предприятий и производств – 43 человека (прогноз – 46 человек); производству продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях – 91,2 % (задание – 105,5 %); розничному товарообороту – 101,5 % (задание – 102,5 %); товарообороту общественного питания – 71,9 % (задание – 101,5 %); числу вновь создаваемых малых предприятий – 7 (задание – 8); в том числе в производственной сфере – 1 (задание – 2).

При этом, если внимательно просмотреть цифры невыполнения, то по ряду их них район находится, как говорят, в миллиметре от выполнения. Тем самым подтверждается положительная тенденция в социально-экономическом развитии, тем более, что по итогам первого квартала были выполнены всего четыре показателя.

Наталья Прохорова отметила, что положительная динамика по росту объемов производства в районе наблюдается в течение всего полугодия: январь – 92,2%, январь-февраль – 93,3%, январь -апрель -94,8%, январь-май – 95,5%).

Пять предприятий сработали с темпом ниже 100 %. Это мебельный комбинат –73,7 %, СООО «Скар» – 87,6 %, ОАО «Калинковичихлебопродукт» – 91,3 %, завод ЖБИ – 95,6 % и КУП «Коммунальник Калинковичский» – 99,4 %.

В режиме неполной занятости работает мебельный комбинат. С апреля текущего года основная часть партнеров комбината приостановила с ним договорные отношения, серьезно упали продажи мебельной продукции, а часть партнеров не гарантирует своевременную оплату за поставляемый товар. Снизились поставки как на экспорт, так и на территории нашей страны. В связи со снижением объемов производства и реализации продукции, а также в целях избежания сокращения персонала, с 1 мая предприятие перешло на режим неполного рабочего времени (четырехдневная рабочая неделя).

За первый квартал в район поступило прямых иностранных инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) – 5 млн. долл. США при доведенном прогнозном показателе – 600 тыс. долл. США. Основной объем прямых иностранных инвестиций обеспечивает СООО «БЕЛСЫР» в виде реинвестирования нераспределенной прибыли российским инвестором.

За I полугодие в социально-экономическое развитие района инвестировано 69,8 млн. руб., темп роста составил 102,4%, в том числе на выполнение строительно-монтажных работ использовано 49,9 млн. руб. инвестиций, на приобретение машин, оборудования и транспортных средств – 9,9 млн. руб.

По итогам работы за январь-май объем экспорта товаров (без учета республиканских организаций) составил 48,2 млн. долл. США или 140,4 %, при доведенном задании в 102,5%. Свыше прогнозного задания получено 13 млн. долл. США. Сальдо по внешней торговле товарами сложилось положительным и составило 43,3 млн. долл. США.

Выше уровня прошлого года сработали молочный комбинат (темп роста — 381,7 %), мясокомбинат –110,9 %, СООО «Белсыр» – 106,7%.

По итогам 6 месяцев экспорт товаров ожидается на уровне 59,6 млн. долл. США, темп роста составит 144,0% (при задании в 102,5%).

За январь-май организациями района получена выручка от реализации товаров, работ, услуг в размере 316,0 млн. руб., темп роста – 103,6%. Себестоимость реализованной продукции составила 274,1 млн. руб. или 104,3 % к уровню прошлого года. Рентабельность продаж за составила 7,0%, что выше прошлогоднего значения на 0,3 %.

С чистой прибылью сработали все отрасли экономики. Однако 4 организации получили убыток. В их числе: Калинковичский филиал ОАО «ОРС Гомель» — 88 тыс. руб.; КТУП «Ваш Продмаркет» — 125 тыс. руб.; мебельный комбинат — 175 тыс. руб.; ООО «Вега» — 34 тыс. руб. В мае из числа убыточных вышло Калинковичское райпо, которое находится в стадии ликвидации.

Номинальная среднемесячная заработная плата работников организаций Калинковичского района за январь-май при задании 855,4 руб. составила 911,7 руб. Задание выполнено на 106,6% и по сравнению с прошлым годом увеличилась на 13,6%.

Рост реальной заработной платы, с учетом роста потребительских цен на товары и услуги, за 5 месяцев составил 108,3%.

Среднемесячная заработная плата за май составила 978,5 руб., при плане 917 руб.

Коэффициент напряженности на рынке труда района составляет 0,1 (42 безработных на 318 заявленных вакансий).

С докладами на исполкоме выступили и первый заместитель председателя райисполкома – начальник управления сельского хозяйства Иван Дедюля, и заместитель председателя по строительству и ЖКХ Сергей Булавко. Отчитался ряд руководителей организаций и предприятий.

Райисполком отметил положительную работу тех, кто выполнил, доведенные задания и привлек к ответственности тех, кто не справился с поставленной задачей. В решении прописаны задачи по безусловному выполнению прогнозных показателей по итогам 9 месяцев и года. Их еще в своем выступлении изложила Наталья Прохорова:

Первое и самое главное – дальнейшее повышение эффективности деятельности предприятий за счет сокращения всех затрат на производство при одновременном увеличении объемов выпуска товаров (оказания услуг, выполнения работ), росте рентабельности продаж, а также и общей прибыльности предприятий;

Второе – создание новых предприятий и производств во всех сферах деятельности, как в производственной, так и сфере услуг,

в целях увеличения количества новых рабочих мест

для населения района;

Третье – рост заработной платы с соблюдением превышающих темпов роста производительности труда;

Четвертое – дальнейшее наращивание и глубокая диверсификация экспорта продукции и услуг;

Пятое – модернизация действующих предприятий, в том числе за счет привлечения прямых иностранных и других негосударственных инвестиций;

Шестое – обеспечение завершения регистрации объектов недвижимости, вовлечение неиспользуемого имущества в хозяйственный оборот.

Исполком на своем заседании также рассмотрел итоги исполнения бюджета района за полугодие (выступление начальника финансового отдела райисполкома Светланы Ковалевич читайте в ближайшем номере «КН») и ход выполнения государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность на 2016-2020 годы по Калинковичскому району в январе-июне 2020 года» (выступление заместителя главврача Калинковичской ЦРБ Валерия Хутликова будет опубликовано в ближайших номерах «КН»).

По обоим решениям приняты конкретные решения.

В заседании исполкома принял участие и выступил депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Евгений Адаменко.

Алесь ИВАНЕНКО.