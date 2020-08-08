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Пожар на фабрике в Китае: погибли 8 человек
Источник материала: ОНТ
В субботу 8 августа в китайском городе Цзиньцзян (провинция Фуцзянь), расположенном на востоке страны, случился пожар на фабрике. Погибли восемь человек. Об этом
По данным местных правоохранителей, огонь охватил площадь в 750 квадратных метров. Трагедия произошла примерно в 14.30 по местному времени.
Возгорание потушили, сейчас на месте происшествия работает полиция. О причине трагедии пока ничего не сообщается.
Фото: Reuters
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В субботу 8 августа в китайском городе Цзиньцзян (провинция Фуцзянь), расположенном на востоке страны, случился пожар на фабрике. Погибли восемь человек. Об этом...
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