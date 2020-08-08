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Пожар на фабрике в Китае: погибли 8 человек

08.08.2020 21:00 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пожар на фабрике в Китае: погибли 8 человек

В субботу 8 августа в китайском городе Цзиньцзян (провинция Фуцзянь), расположенном на востоке страны, случился пожар на фабрике. Погибли восемь человек. Об этом передает агентство «Синьхуа», ссылаясь на сообщение местного управления полиции.

По данным местных правоохранителей, огонь охватил площадь в 750 квадратных метров. Трагедия произошла примерно в 14.30 по местному времени.

Возгорание потушили, сейчас на месте происшествия работает полиция. О причине трагедии пока ничего не сообщается.

 

Фото: Reuters

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В субботу 8 августа в китайском городе Цзиньцзян (провинция Фуцзянь), расположенном на востоке страны, случился пожар на фабрике. Погибли восемь человек. Об этом...
 
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