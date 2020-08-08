За ходом президентских выборов в Беларуси следят более 50 тысяч наблюдателей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси закончилось досрочное голосование на выборах главы государства. За четыре дня этой возможностью воспользовались более 30% жителей республики.



Уже завтра в Беларуси основной день голосования. Избирательные участки откроются в 8 утра. За президентскими выборами следят более 50 тысяч наблюдателей, в том числе и от Межпарламентской ассамблеи стран Содружества. Они работают не только в Минске, но и в регионах.

«Что касается досрочного голосования, то это общепринятая мировая практика. Она широко используется многими государствами. Мы не считаем ее инструментом для искажения результатов голосования либо решения задач, которые стоят перед теми либо иными кандидатами. Хочу сказать одно: цифра, которая нам сегодня известна, вполне допустима», – заявил международный наблюдатель от Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ Александр Башкин.

«Наблюдение, наверное, от самой массовой общественной организации страны – от профсоюзов – организовано практически на всех участках, которые есть. Где-то даже по несколько наших наблюдателей находятся на участковых и территориальных комиссиях. В этой избирательной кампании участвуют более девяти тысяч наблюдателей от Федерации профсоюзов», – сообщил заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Николай Матюкевич.