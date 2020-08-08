Как не ошибиться, собирая грибы, и какой первый признак отравления? Рассказывает главный токсиколог Минска

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси вовсю идет грибной сезон. Тем временем врачи не устают напоминать: тихая охота – это не игра в съедобное – несъедобное, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Лисички, опята, белые грибы и рыжики. Какие грибы больше всего накапливают радиацию?













Когда вы отправляетесь в лес за грибами, вы должны помнить, какие грибы опасны. В противном случае можно воспользоваться справочниками либо специальными приложениями, которые в режиме онлайн подскажут, стоит ли отправлять гриб в корзину.

Как выбрать грибы и не оказаться на больничной койке? Все нюансы у нашего эксперта.





Андрей Богдан, главный токсиколог Минска:

Самое важное, когда вы идете на «грибную охоту», брать с собой какого-то опытного грибника или изучить очень хорошо грибной атлас. И если вы сомневаетесь в грибе, то его либо не брать, либо выкидывать перед употреблением в пищу.





При отравлении общие симптомы проявляются нарушениями желудочно-кишечного тракта. Важно не собирать грибы вблизи шоссейных дорог и не покупать грибы с рук.