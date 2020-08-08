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Как не ошибиться, собирая грибы, и какой первый признак отравления? Рассказывает главный токсиколог Минска
Источник материала: СТВ
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Когда вы отправляетесь в лес за грибами, вы должны помнить, какие грибы опасны. В противном случае можно воспользоваться справочниками либо специальными приложениями, которые в режиме онлайн подскажут, стоит ли отправлять гриб в корзину.
Андрей Богдан, главный токсиколог Минска:
При отравлении общие симптомы проявляются нарушениями желудочно-кишечного тракта. Важно не собирать грибы вблизи шоссейных дорог и не покупать грибы с рук.
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Как не ошибиться, собирая грибы, и какой первый признак отравления? Рассказывает главный токсиколог Минска
Новости Беларуси. В Беларуси вовсю идет грибной сезон. Тем временем врачи не устают напоминать: тихая охота – это не игра в съедобное – несъедобное, рассказали в...
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