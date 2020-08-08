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Как не ошибиться, собирая грибы, и какой первый признак отравления? Рассказывает главный токсиколог Минска

08.08.2020 21:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси вовсю идет грибной сезон. Тем временем врачи не устают напоминать: тихая охота – это не игра в съедобное – несъедобное, рассказали в программе «Плюс-минус».

Лисички, опята, белые грибы и рыжики. Какие грибы больше всего накапливают радиацию?

Как не ошибиться, собирая грибы, и какой первый признак отравления? Рассказывает главный токсиколог Минска

Как не ошибиться, собирая грибы, и какой первый признак отравления? Рассказывает главный токсиколог Минска

Как не ошибиться, собирая грибы, и какой первый признак отравления? Рассказывает главный токсиколог Минска

Когда вы отправляетесь в лес за грибами, вы должны помнить, какие грибы опасны. В противном случае можно воспользоваться справочниками либо специальными приложениями, которые в режиме онлайн подскажут, стоит ли отправлять гриб в корзину.

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Как не ошибиться, собирая грибы, и какой первый признак отравления? Рассказывает главный токсиколог Минска

Андрей Богдан, главный токсиколог Минска:
Самое важное, когда вы идете на «грибную охоту», брать с собой какого-то опытного грибника или изучить очень хорошо грибной атлас. И если вы сомневаетесь в грибе, то его либо не брать, либо выкидывать перед употреблением в пищу.

Как не ошибиться, собирая грибы, и какой первый признак отравления? Рассказывает главный токсиколог Минска

При отравлении общие симптомы проявляются нарушениями желудочно-кишечного тракта. Важно не собирать грибы вблизи шоссейных дорог и не покупать грибы с рук.

Люди в материале: Андрей Богдан

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси вовсю идет грибной сезон. Тем временем врачи не устают напоминать: тихая охота – это не игра в съедобное – несъедобное, рассказали в...
 
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