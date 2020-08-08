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Лисички, опята, белые грибы и рыжики. Какие грибы больше всего накапливают радиацию?

08.08.2020 21:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси вовсю идет грибной сезон. О чем нужно помнить, отправляясь в лес на «тихую охоту», рассказали в программе «Плюс-минус».

Лисички, опята, белые грибы и рыжики. Какие грибы больше всего накапливают радиацию?

Лисички, опята, белые грибы и рыжики. Какие грибы больше всего накапливают радиацию?

Лариса Карбанович, ведущий специалист государственного учреждения по защите и мониторингу леса «Беллесозащита»:
Если идешь в лес, неплохо знать, какая там радиационная обстановка. Есть определенные запреты. Например, если плотность загрязнения в лесном квартале более 2 Кюри, не рекомендуется собирать грибы. Знак предупреждающий будет говорить о том, что сбор грибов и ягод разрешен с обязательным дозиметрическим контролем.

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Какие грибы лучше всего собирать? Они условно разделены на слабонакапливающие, средненакапливающие и сильнонакапливающие радионуклиды.

Лисички, опята, белые грибы и рыжики. Какие грибы больше всего накапливают радиацию?

К слабонакапливающим у нас относятся опята, дождевик, гриб-зонтик, шампиньон, рыжик.

К средненакапливающим – лисички, белые грибы, подосиновики, подберезовики.

Ну а остальные грибы просто лучше не собирать.

Люди в материале: Лариса Карбанович

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси вовсю идет грибной сезон. О чем нужно помнить, отправляясь в лес на «тихую охоту», рассказали в программе «Плюс-минус».
 
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