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Лисички, опята, белые грибы и рыжики. Какие грибы больше всего накапливают радиацию?
Источник материала: СТВ
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Лариса Карбанович, ведущий специалист государственного учреждения по защите и мониторингу леса «Беллесозащита»:
Какие грибы лучше всего собирать? Они условно разделены на слабонакапливающие, средненакапливающие и сильнонакапливающие радионуклиды.
К слабонакапливающим у нас относятся опята, дождевик, гриб-зонтик, шампиньон, рыжик.
К средненакапливающим – лисички, белые грибы, подосиновики, подберезовики.
Ну а остальные грибы просто лучше не собирать.
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Новости Беларуси. В Беларуси вовсю идет грибной сезон. О чем нужно помнить, отправляясь в лес на «тихую охоту», рассказали в программе «Плюс-минус».
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