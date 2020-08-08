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Макс Корж выпустил трек о старике, который забрал у людей солнце и годами не отдаёт. Знакомо?

08.08.2020 22:06 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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До 9 августа остаются считанные часы, а беларуский музыкант Макс Корж презентовал свой новый трек – он называется «Тепло». Видео около двух часов назад появилось на YouTube-канале артиста, где почти миллион подписчков.

Песня рассказывает о некой земле, на которой живут люди, забывшие, что такое тепло. Они все ждут хорошей погоды, но небо затянуто тучами. А все потому, что много-много лет назад «старый мудрец» забрал у них солнце – так, убежден он, поддерживается порядок. Но людям это не нравится, они то и дело повторяют: «Отдай тепло».

 
 
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До 9 августа остаются считанные часы, а беларуский музыкант Макс Корж презентовал свой новый трек – он называется «Тепло». Видео около двух часов назад появилось...
 
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