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«А еще можно украсть право выбирать свое будущее». Члены клубов болельщиков записали обращение перед выборами
Источник материала: Tut.by
Футбольные болельщики из Беларуси записали обращение и потребовали честной игры как на поле, так и в политической жизни страны. В конце обращения они прокричали «Жыве Беларусь!».
Напомним, что зрители на трибунах во время нескольких игр 21 тура чемпионата по футболу
Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.
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«А еще можно украсть право выбирать свое будущее». Члены клубов болельщиков записали обращение перед выборами
В конце обращения они прокричали «Жыве Беларусь!».
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