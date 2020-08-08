«А еще можно украсть право выбирать свое будущее». Члены клубов болельщиков записали обращение перед выборами

Источник материала: Tut.by

Футбольные болельщики из Беларуси записали обращение и потребовали честной игры как на поле, так и в политической жизни страны. В конце обращения они прокричали «Жыве Беларусь!».

Напомним, что зрители на трибунах во время нескольких игр 21 тура чемпионата по футболу скандировали «Жыве Беларусь» . Минске, перенесли. Потому что вчера другие трибуны скандировали: «Жыве Беларусь»?">Федерация футбола перенесла два матча, которые должны были пройти в Минске.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа. Явка за четыре дня досрочного голосования достигла 32,24%.