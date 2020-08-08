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«А еще можно украсть право выбирать свое будущее». Члены клубов болельщиков записали обращение перед выборами

08.08.2020 21:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Футбольные болельщики из Беларуси записали обращение и потребовали честной игры как на поле, так и в политической жизни страны. В конце обращения они прокричали «Жыве Беларусь!».

Напомним, что зрители на трибунах во время нескольких игр 21 тура чемпионата по футболу скандировали «Жыве Беларусь». Минске, перенесли. Потому что вчера другие трибуны скандировали: «Жыве Беларусь»?">Федерация футбола перенесла два матча, которые должны были пройти в Минске.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа. Явка за четыре дня досрочного голосования достигла 32,24%.

 
Теги: Минск
 
 
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