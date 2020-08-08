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«Всю сняли». В банкоматах по-прежнему не хватает валюты, которая заметно «подорожала»

08.08.2020 22:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси в последние дни возник повышенный спрос на наличные деньги, из-за чего в банкоматах и отделениях некоторых банков отсутствуют валюта. Сегодня, 8 августа, во многих банкоматах не было валюты, как и в некоторых отделениях отдельных банков. Тем временем курсы доллара и евро в обменниках заметно выросли.

«Всю сняли». В банкоматах по-прежнему не хватает валюты, которая заметно «подорожала»

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В обменниках — нехватка валюты

В онлайн-чате на сайте Альфа-Банка сообщили, что сегодня специалисты отвечают дольше обычного. Специалисты сообщили, что во всех банкоматах в Минске отсутствует валюты. «Всю валют сняли», — рассказали в банке. Напомним, доллары в Минске загружается только в банкоматы, которые расположены возле отделений, в остальные (как и в регионах) — нет.

«Хотел купить 650 долларов, на Малиновке возле метро в Альфа-Банке и ВТБ Банке долларов нет (в втб сказали осталось 50 евро и российские рубли), смог купить последние 405 долларов в приорбанке в просторе, но очередей нигде нет

В Беларусбанке также днем был наплыв желающих получить консультацию в колл-центре. В банке рассказали, что в Минске валюта есть в наличии в пяти банкоматах, причем один из них — в Национальном аэропорту Минск.

В Белинвестбанке во второй половине дня также валюта была в наличии не во всех банкоматах, сообщили в контакт-центре банка.

Читатели сообщали о нехватке валюты не только в Минске, но и в других городах, в том числе Логойске, Орше, Бресте, Новополоцке. Несколько сообщений касалось проблем в работе банкоматов Приорбанка.

«Всю сняли». В банкоматах по-прежнему не хватает валюты, которая заметно «подорожала»

Логойск, фото читателя

Какие курсы валют в обменниках

Выше всего курс продажи банком евро — 2,99 рубля (Идея Банк и Технобанк), а ниже всего — 2,93 рубля (Беларусбанк).

Курс продажи банком доллара выше всего — 2,56 рубля (Идея Банк), а ниже всего — 2,495 рубля (БПС-Сбербанк).

Коммерческий банк сообщил, что 9 августа не будет работать зона самообслуживания

РРБ-банк предупредил клиентов, что 9 августа не будет работать круглосуточная зона самообслуживания в центральном офисе (Минск, ул. Краснозвездная, 18). Причина не сообщается.

Белгазпромбак сообщил, что из-за предстоящих технических работам на АТС-327 РУП «Белтелеком» 11 августа с 00.00 до 0.00 возможны перерывы в предоставлении услуг связи и работе контакт-центра. «При необходимости блокировки карточки есть возможность воспользоваться системой дистанционного банковского обслуживания интернет-банк/мобильное приложение», — уточнили в банке.

Белагропромбанк предупредил клиентов, что из-за технических работ 10 августа с 04.00 до 08.00 будет временно отсутствовать возможность:

— получения выписки по счетам по учету кредитной задолженности;

— погашения кредитной задолженности;

— отражения остатков, получения выписки по вкладным (депозитным) счетам;

— пополнения вкладных счетов;

— открытия оn-line депозита;

— оформления заявки на онлайн-кредит.

С 06.30 до 08.00 10 августа также будет временно отсутствовать возможность доступа к функционалу системы дистанционного обслуживания для юридических лиц («Интернет-Клиент» и «Мобильный банк»).

 
Теги: Курсы валют, Брест
 
 
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  В Беларуси в последние дни возник повышенный спрос на наличные деньги, из-за чего в банкоматах и отделениях некоторых банков отсутствуют валюта. Сегодня, 8...
 
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