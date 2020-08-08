«Вслушайтесь в слова и про кого он читает». Макс Корж выпустил трек «Тепло»

Источник материала: Tut.by

Макс Корж выпустил трек «Тепло». Это второй сингл музыканта, который появился на этой неделе.

Фанаты Коржа считают, что в треке много метафор о Беларуси. «Вслушайтесь в слова и про кого он читает», — пишут поклонники творчества белоруса. Такие обсуждения можно найти , например, в комментариях в паблике «Рифмы и Панчи». В треке звучат следующие строки: «Есть земля, где который год / Люди так ждут хорошей погоды»; «Старый мудрец солнце забрал / Чтобы проблем никто не знал / Чтобы порядок был, но — перебор / Люди кричат с тех пор: «Отдай тепло».

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