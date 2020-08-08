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«Вслушайтесь в слова и про кого он читает». Макс Корж выпустил трек «Тепло»
Источник материала: Tut.by
Макс Корж выпустил трек «Тепло». Это второй сингл музыканта, который появился на этой неделе.
Фанаты Коржа считают, что в треке много метафор о Беларуси. «Вслушайтесь в слова и про кого он читает», — пишут поклонники творчества белоруса. Такие обсуждения
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Макс Корж выпустил трек «Тепло». Это второй сингл музыканта, который появился на этой неделе.
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