|
Кто-то в комбайне с семи лет, а кто-то проверяет урожай ежедневником. Шесть историй белорусских аграриев
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В стране уже обработано более 60 % от уборочной площади. При средней урожайности свыше 38 центнеров с гектара получено почти 6 миллионов тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напряженная работа идет во всех регионах. Аграрии, которые в эти дни ведут настоящую битву за каждый колос, заслуживают самых громких слов благодарности. В их руках сейчас продовольственная безопасность страны.
Финишная прямая в исполнении Константина Хузеева. Позади 20 дней напряженного труда. Комбайнер признается: чувства смешанные. Уборочная пролетела как один день, без задержек и остановок.
Константин Хузеев, старший комбайнер сельхозпредприятия «Красная Буда»:
Этот урожай в хозяйстве лучший за последние четыре года. Кроме того, зерно на склад отправляли прямо с поля: на доработку не потратили ни копейки. Чистое и сухое прямо из бункера.
Сергей Пашко, директор сельхозпредприятия «Красная Буда»:
Отличный результат в 2020 году показали как озимые, так яровые – для юго-востока страны редкий случай.
Александр Добриян, корреспондент:
В этот уик-энд в Гомельской области завершают уборочную сразу пять районов.
Елена Филипович, заместитель начальника управления комитета сельского хозяйства и продовольствия Гомельского облисполкома:
Нога в ногу с аграриями юго-востока идут хлеборобы юго-запада. Здесь убрано свыше 80 % площадей. Каждый час финиширует очередное сельхозпредприятие.
Экипаж братьев Мартыновых – не профессионалы, а скорее любители уборочной. Старший – преподаватель в колледже, младший – заведующий лабораторией в техническом университете.
Шутят: интеллигенция вышла в поле. Впрочем, первый комбайн – хоть и игрушечный – собрали, когда одному из них было два года.
Артур Мартынов, комбайнер сельхозпредприятия «Агро-Нива»:
Денис Мартынов, комбайнер сельхозпредприятия «Агро-Нива»:
Артур Мартынов:
Последнее поле – семенная пшеница. На десерт – рекордная урожайность: в 2,5 раза выше прошлогодней.
Виктор Бобр, директор сельхозпредприятия «Агро-Нива»:
В хозяйстве «Агро-Нива» впервые в истории все 10 экипажей намолотили свыше 1 000 тонн.
Виктор Бобр:
Слово «хлебороб» не имеет формы женского рода, и это явная языковая ошибка, считает городской библиотекарь Ольга Макаренко. Этим летом женщина решила на собственном опыте увидеть то, что вдохновляло классиков. Упругие колосья ржи, золотая нива на закате дня. Новоиспеченный комбайнер говорит, что поэзия полей отлично сочетается с прозой жизни.
Ольга Макаренко, помощник механизатора сельхозпредприятия «Заря»:
У старшего комбайнера этого экипажа, а по совместительству мужа Ольги, за плечами 22 уборочные.
Но нынешняя первая с женой в качестве помощника.
Дмитрий Макаренко, механизатор сельхозпредприятия «Заря»:
Уборочная – то время, когда семейный бюджет хлебороба растет на глазах. Плотные колосья налитой пшеницы послушно укладываются в 11-метровую жатку потомственного комбайнера Андрея Росеника.
Урожай в этом году хороший, радует. Приятно убирать, когда есть что.
На новеньком комбайне в этом году он установил абсолютный рекорд Гродненской области.
Впервые за всю историю западного региона комбайнер намолотил 5 000 тонн зерна и сделал это первым в стране.
Андрей Росеник, комбайнер производственного кооператива имени В. И. Кремко:
До конца уборочной, Андрей Росеник уверен, еще успеет отправить в бункер шестую тысячу тонн. Ведь урожайность в Гродненской области в этом году тоже рекордная, лучшая в стране. На полях сельхозпредприятия имени Кремко зерновых убирают почти 95 центнеров с гектара.
Сергей Кремко, председатель правления производственного кооператива имени В. И. Кремко:
Фамилии Алексеенко и Колбасов на этой неделе в Витебской области дважды звучали в связке со словом «первый».
Экипаж из Лепельского района к минувшему понедельнику намолотил тысячу тонн зерна, а уже к субботе – вторую. Первые они сегодня не только среди молодых комбайнеров северного края, но и в принципе в регионе.
Вячеслав Хрол, первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ:
Фактически ученики превзошли своих учителей. И отступать от намеченного пути точно не собираются: развернуться есть где, уборочная на севере страны только набирает обороты. В целом же в Беларуси уже убран 61 % площадей. При средней урожайности свыше 38 центнеров с гектара получено почти 6 миллионов тонн зерна.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кто-то в комбайне с семи лет, а кто-то проверяет урожай ежедневником. Шесть историй белорусских аграриев
Новости Беларуси. В стране уже обработано более 60 % от уборочной площади. При средней урожайности свыше 38 центнеров с гектара получено почти 6 миллионов тонн зерна,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)