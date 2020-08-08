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«Думаю, выборы будут демократичные». Что говорят международные наблюдатели о ходе избирательной кампании в Беларуси?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси продолжают работать международные наблюдатели. В нашу страну приехали 248 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это парламентарии, дипломаты, члены ЦИК, в основном представляющие государства СНГ. Сегодня они посетили десятки участков не только в Минске, но и регионах. В целом эксперты отмечают спокойную обстановку накануне основного дня голосования. Как происходит наблюдение? И каковы предварительные оценки?
Свою миссию в Беларуси некоторые международные наблюдатели начали с традиции – почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Венки легли к монументу Победы.
И сегодня же наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи СНГ провели встречу с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. Здесь было отмечено: наблюдение от МПА СНГ ведётся со времени досрочного голосования. Не только в Минске, но и регионах. Перед выездом группа экспертов составила юридическое заключение о соответствии избирательной системы Беларуси международным стандартам. Главная цель – беспристрастное наблюдение за ходом волеизъявления.
А наблюдатели из Азербайджана 8 августа посетили избирательный участок № 71 в Ленинском районе Минска. Здесь они отметили спокойную обстановку и хорошие условия для свободного волеизъявления.
Кямран Фархат Байрамов, наблюдатель от Исполнительного комитета СНГ:
Наблюдатели из Узбекистана сегодня общались с прессой. Они посетили более десяти участков в Минске и Жодино. Эксперты поделились мнением о соответствии избирательной кампании законодательству.
Одилжон Тожиев, наблюдатель от МПА СНГ:
Наблюдение будет проходить и в посольствах Беларуси в восьми государствах СНГ, в том числе и России. Напомним, в нашу страну наблюдатели прибыли по приглашению белорусской стороны. Беларусь рассчитывают на объективную оценку.
Александр Башкин, наблюдатель от МПА СНГ:
Дмитрий Боярович, корреспондент:
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«Думаю, выборы будут демократичные». Что говорят международные наблюдатели о ходе избирательной кампании в Беларуси?
Новости Беларуси. В Беларуси продолжают работать международные наблюдатели. В нашу страну приехали 248 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это...
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