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«Если вы хотите жить спокойно в нашей свободной, любимой Беларуси – голосуйте как сердце подсказывает, я так считаю»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси завершилось досрочное голосование. По последним данным Центризбиркома за четыре дня явка избирателей на выборах Президента превысила 32 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Брестской, Витебской, Гродненской областях на избирательные участки пришли более 30 % от общего числа включенных в списки человек. Самый активный регион – Гомельский: свой выбор сделали почти 43 % избирателей. Активно пользуются возможностью досрочного голосования и жители столицы.
Для одних голосовать именно в основной день – традиция и дело принципа, другие отдать свой голос предпочитали 8 августа с утра, чтобы освободить погожий уик-энд для поездок за город. Как бы то ни было, явка по данным ЦИК рекордно высокая. В апатичности эту электоральную кампанию уж точно не упрекнешь.
Елена Куликова:
Буквально в декабре была во Франции. Честно скажу, посмотрела на их эти забастовки, на все вот это и говорю: «Господи, быстрей бы в Беларусь, быстрей бы домой».
Я все-таки хочу, чтобы все было спокойно, стабильно у нас, и мы дальше шли потихонечку, развивалась наша страна без рывков, без каких-то там больших обещаний.
Обойти вниманием выборы-2020 не могут и самые молодые избиратели. Для тех, кто впервые голосует, внести свою лепту в определение будущего страны – шаг важный и ответственный.
Павел Клемято:
Возможностью проголосовать досрочно 8 августа воспользовался и премьер-министр Роман Головченко. Сразу после глава правительства вернулся к работе, но на участок, как и многие белорусы, приехал всей семьей – с женой Ириной и двумя дочерьми.
Символично: опустить бюллетень доверили представительнице младшего поколения.
Приятный бонус для тех, кто пришел на участок досрочно, в поселке Октябрьская Витебского района. Пока поток избирателей не такой интенсивный, как в основной день, всем желающим тут предлагали экскурсию по местному краеведческому музею. Самая любопытная экспозиция – история витебского Гулливера, Федора Махнова, самого высокого человека на Земле.
Зинаида Терентьева, жительница агрогородка Октябрьская:
А вот певица Жанет 9 августа посетит сразу пять участков – будет создавать праздничное настроение. Потому сама свой голос успела отдать сегодня, заранее.
Жанет, солистка Молодежного театра эстрады:
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«Если вы хотите жить спокойно в нашей свободной, любимой Беларуси – голосуйте как сердце подсказывает, я так считаю»
Новости Беларуси. В Беларуси завершилось досрочное голосование. По последним данным Центризбиркома за четыре дня явка избирателей на выборах Президента...
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