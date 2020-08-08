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В Минске - массовые задержания, Тихановская покинула квартиру
Источник материала: БДГ
В Минске задержаны начштаба Светланы Тихановской Мария Мороз и член штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова.
Об этом сообщили в штабе вечером 8 августа.
Около 19.30 доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова сообщила, что по информации правоохранительных органов, Мороз находится в Центре изоляции правонарушений на Окрестина.
Ковалькова рассказала, что задерживали люди в штатском, они затолкали ее в синий бус и увезли.
«По предварительной информации на Марию составлен административный протокол, за что – неизвестно», - рассказала Ковалькова.
Ране сообщалось, что Марию Мороз уже задерживали, но отпустили, предупредив об ответственности за организацию несанкционированных мероприятий.
Вечером в Минске по неназванной причине задержали также Марию Колесникову из объединенного штаба. Неизвестные остановили ее на улице Веры Хоружей возле штаб-квартиры Виктора Бабарико. Однако ближе к 23:00 ее отпустили, сказали, что перепутали с другим человеком, и извинились
Кандидат в президенты Беларуси СТихановская уехала из квартиры в Минске, опасаясь преследования. Территорию города она не покидала, но ночевать дома не останется.
8 августа в Минске прошла очередная акция солидарности с задержанными. Как сообщают соцсети и телеграм-аккаунты, в городе проходят массовые задержания накануне основного дня выборов.
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В Минске задержаны начштаба Светланы Тихановской Мария Мороз и член штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова. Об этом сообщили в штабе вечером 8 августа.
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