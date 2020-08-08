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В Минске - массовые задержания, Тихановская покинула квартиру

09.08.2020 07:00 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Минске задержаны начштаба Светланы Тихановской Мария Мороз и член штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова.

Об этом сообщили в штабе вечером 8 августа.

Около 19.30 доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова сообщила, что по информации правоохранительных органов, Мороз находится в Центре изоляции правонарушений на Окрестина.

Ковалькова рассказала, что задерживали люди в штатском, они затолкали ее в синий бус и увезли.

«По предварительной информации на Марию составлен административный протокол, за что – неизвестно», - рассказала Ковалькова.

Ране сообщалось, что Марию Мороз уже задерживали, но отпустили, предупредив об ответственности за организацию несанкционированных мероприятий.

Вечером в Минске по неназванной причине задержали также Марию Колесникову из объединенного штаба. Неизвестные остановили ее на улице Веры Хоружей возле штаб-квартиры Виктора Бабарико. Однако ближе к 23:00 ее отпустили, сказали, что перепутали с другим человеком, и извинились

Кандидат в президенты Беларуси СТихановская уехала из квартиры в Минске, опасаясь преследования. Территорию города она не покидала, но ночевать дома не останется.

8 августа в Минске прошла очередная акция солидарности с задержанными. Как сообщают соцсети и телеграм-аккаунты, в городе проходят массовые задержания накануне основного дня выборов.

Как сообщает kp.by, за два часа в центре Минска было задержано более 40 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске задержаны начштаба Светланы Тихановской Мария Мороз и член штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова. Об этом сообщили в штабе вечером 8 августа.
 
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