Забив самый быстрый гол за БАТЭ в этом сезоне, форвард клуба попал в элитную компанию

Источник материала: Tut.by

Форвард БАТЭ Максим Скавыш вошел в клуб игроков, забивших 100 голов в чемпионате Беларуси по футболу. Нападающий отличился в матче 21-го тура, забив гол в ворота «Городеи» на первой минуте .

Напомним, что чуть ранее в этот элитный клуб вошел Николай Януш , выступающий за «Ислочь».

Таким образом, в этой компании уже шесть игроков: Роман Василюк — 218 мячей, Валерий Стрипейкис — 174 мяча, Виталий Родионов — 145 мячей, Геннадий Близнюк — 129 мячей, Николай Януш — 106 голов и Максим Скавыш — 100 голов.