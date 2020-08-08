|
Забив самый быстрый гол за БАТЭ в этом сезоне, форвард клуба попал в элитную компанию
Источник материала: Tut.by
Форвард БАТЭ Максим Скавыш вошел в клуб игроков, забивших 100 голов в чемпионате Беларуси по футболу. Нападающий отличился в матче 21-го тура, забив гол в ворота
Напомним, что чуть ранее в этот элитный клуб вошел
Таким образом, в этой компании уже шесть игроков: Роман Василюк — 218 мячей, Валерий Стрипейкис — 174 мяча, Виталий Родионов — 145 мячей, Геннадий Близнюк — 129 мячей, Николай Януш — 106 голов и Максим Скавыш — 100 голов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Максим Скавыш вошел в элитный клуб.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)