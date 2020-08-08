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Забив самый быстрый гол за БАТЭ в этом сезоне, форвард клуба попал в элитную компанию

09.08.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Форвард БАТЭ Максим Скавыш вошел в клуб игроков, забивших 100 голов в чемпионате Беларуси по футболу. Нападающий отличился в матче 21-го тура, забив гол в ворота «Городеи» на первой минуте.

Напомним, что чуть ранее в этот элитный клуб вошел Николай Януш, выступающий за «Ислочь».

Таким образом, в этой компании уже шесть игроков: Роман Василюк — 218 мячей, Валерий Стрипейкис — 174 мяча, Виталий Родионов — 145 мячей, Геннадий Близнюк — 129 мячей, Николай Януш — 106 голов и Максим Скавыш — 100 голов.

 
 
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