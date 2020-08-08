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«Под мирным небом Беларуси». Концерт и игровая детская программа собрала жителей Вороново в городском парке (Фото)
09.08.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Субботний вечер в компании лучших творческих коллективов стал отличным завершением знойного летнего дня для тех, кто пришел на летнюю эстраду парка. Двухчасовой концерт «Под мирным небом Беларуси» открыл военный оркестр Лидского пограничного отряда.
— Приезжаем на вороновскую землю, как к старым добрым знакомым. И сегодня мы привезли для вас самые лучшие музыкальные приветствия, — обратилась к зрителям солистка коллектива.
Оркестранты в погонах действительно позволили насладится хорошей музыкой, гармоничным звучанием голосов и инструментов. Исполнителей пограничного вальса, инструментальной пьесы на саксофоне, солистов Владимира Беспалова, Николая Пивоварчика, Владимира Колесинского, Вероники Михалович зрители благодарили продолжительными аплодисментами.
Музыкальную эстафету от пограничников приняли творческие коллективы района – Вороновского, Радунского, Полецкишского, Погородненского центров культуры.
В ожидании «Пиратской вечеринки» зрительские ряды стали заполнять мальчишки и девчонки. Среди них аниматор Конвелишского центра культуры и досуга Дмитрий Пильжис быстро нашел желающих пройти курс молодого пирата. А состоял он из шуток, веселых конкурсов, розыгрышей и танцев.
Ольга ВОРОБЬЕВА.
Фото Сергея ГРИЧИКА.
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«Под мирным небом Беларуси». Концерт и игровая детская программа собрала жителей Вороново в городском парке (Фото)
Субботний вечер в компании лучших творческих коллективов стал отличным завершением знойного летнего дня для тех, кто пришел на летнюю эстраду парка. Двухчасовой...
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